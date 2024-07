A DVSC háza táján ugyan az előző hetekben voltak bejelentések, de a szurkolóknak kavaroghattak amolyan „vihar előtt csend” érzések. A héten azonban kapkodhattuk a fejünket, a Lokival kapcsolatos pletykák és biztos információk rendesen felpörögtek. Ebben a cikkben összeszedtük, hogy a klubnál mik a jelenlegi átigazolási hírek, és a vezetők és labdarúgók milyen fontos döntéseket hoztak meg.

Dzsudzsák Balázs szerződést hosszabbított, az átigazolási hírek a héten folytatódtak a DVSC-nél

Forrás: KBSC/Facebook

A DVSC futballistái a pallagi akadémia után már Ausztriában készülnek

A sportolók három hétig a debreceni edzőcentrumban edzettek. A piros-fehérek szombaton egy újabb felkészülési meccset játszottak, az ellenfél az NB II.-es Kazincbarcika volt. Bár a Loki három gólt rúgott, de ugyanennyit is kapott, így döntetlennel ért véget az összecsapás. A Vasutas 24 fős játékoskerettel aztán vasárnap reggel már az ausztriai edzőtábor felé vette az irányt, a csapat kora estére pedig meg is érkezett. Szrdjan Blagojevics alakulata Ybbs an der Donau városában 12 napig tréningeznek.

Új autókat kaptak Loki labdarúgói

Amellett, hogy Szécsi Márkék már a következő idényre szorgosan készülnek, a klubnál a háttérben is folyamatosan zajlik az alapos, célratörő munka. A csütörtöki sajtóeseményen kiderült, hogy a Toyota és Lexus márkájú gépjárműveket forgalmazó Road Service Kft. a következő egy évben 19 plug-in hibrid járművel járul majd hozzá a futballisták és a többi alkalmazott gyors, de ugyanakkor környezettudatos közlekedéséhez.

Átigazolási hírek Debrecenben – a tények

Az érkezők listája:

A DVSC két hete Pálfi Donát személyében a Haladástól szerződtetett kapust, majd Szűcs Tamás személyében Dániából igazolt támadó középpályást. Immáron a középső védőként és védekező középpályásként is bevethető, korábban a Puskás Akadémiát erősítő Batik Bence is a debreceni gárdát erősíti. Az eddigi tesztmeccseken már a japán szélső, Naoaki Senaga is megcsillogtatta a tudását, de a KBSC ellen már a szerdán bejelentett szerb jobbhátvéd, Arandjel Sztojkovics is pályára lépett.

A távozók listája:

Joao Oliveira után a nyár folyamán Tuboly Máté, Baranyai Nimród, valamint Sztefan Loncsar és a kölcsönből visszatérő Andrija Majdevac is elhagyta a DVSC-t.

Kölcsönben folytatja:

Mint portálunk már beszámolt róla, másik vasutascsapat mezére cserélheti a piros-fehér dresszt a DVSC 18 éves kapusa, Erdélyi Benedek, akit a napokban a másodosztályú BVSC-Zugló edzésein kapták lencsevégre. A hírt a Loki szombaton közzé is tette honlapján, kiderült, hogy a nemrég a szerződését meghosszabbító tehetséges hálóőr a több játéklehetőség érdekében a következő idényt kölcsönben a fővárosi gárdánál tölti.