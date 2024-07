Mint arról portálunkon informálódhattak, a DVSC labdarúgócsapata vasárnap az ausztriai edzőtábor felé vette az irányt. Az utazók névsorából azonban több olyan futballista is hiányzik, akik az utóbbi időben még az együttessel készültek. Ez minden bizonnyal a szurkolók felől több kérdést von maga után, minthogy mi lesz például Alekszandrosz Kiziridisz sorsa, vagy hol folytatja Bódi Ádám.

Bódi Ádám vajon hol futballozhat a jövőben?

Forrás: Napló-archív

A DVSC sérültjei

A jobbhátvéd Kusnyir Erik és a csatár Thor Úlfarsson a sérülése után lábadozik. Valószínű, hogy még a 2024/2025-ös szezon első felében is maródiak lesznek, és mivel jelenleg különmunkát végeznek, így ezért nem tarthattak a csapattal.

Alekszandrosz Kiziridisz útja merre tart?

Bár korábban olyan hírek is felröppentek, miszerint a Loki légiósai közül Meldin Dreskovics és Olekszandr Romancsuk iránt is érdeklődnek, azonban a montenegrói és ukrán futballista elutazott a csapattal az edzőtáborba. Azonban Alekszandrosz Kiziridisz nem tartott a többiekkel, így arra is következtethetünk, hogy a játékos más csapat színeiben folytathatja. A támadó középpályás az elmúlt félévét a szlovén NS Mura együttesénél kölcsönben töltötte, összesen pedig 9 bajnoki- és 3 kupameccsen jutott szóhoz, de gólt nem szerzett.

A görög futballista aztán visszatért Debrecenbe, a Cigánd és a Kazincbarcika elleni edzőmeccsen is játszott, de teljesítményével nem biztos, hogy meggyőzte a vezetőket. Egyelőre kérdés tehát, hogy esetleg ismét kölcsönbe kerülhet, avagy végleg más együtteshez igazolhat.

A Loki fiataljairól

A csapattal ugyan elutazott Engedi Márk, Hornyák Csaba, Polozhyi Iván és Kohut Máté, de több olyan fiatal is kimaradt a keretből, aki az elmúlt időszakban még a DVSC első alakulatával készült. Ilyen Batai Tamás és Cibla Flórián is, de az elmúlt időszakban kölcsönben lévő Kócs-Washburn Erik és David Nwachukwu is. Bár a Cigánd elleni tesztmeccsen három újabb akadémista – Lénárt Soma, Patai Dávid, Perpék Szabolcs – is lehetőséget kapott a bizonyításra, de ők sem szálltak fel a buszra.