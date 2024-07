A Debreceni VSC labdarúgói már harmadik hete javában készülnek a következő idényre, emellett a klubnál a háttérben is folyamatosan zajlik az alapos, célratörő munka. Tavaly együttműködési megállapodást kötött a hivatalos Toyota és a Lexus márkakereskedőként elismert Road Service Kft. és a DVSC, amely társulás további egy évig folytatódik – jelentették be csütörtökön a Nagyerdei Stadion előtti VIP parkolóban.

Folytatódik a DVSC és a Lexus együttműködése

Forrás: Molnár Péter

A sajtótájékoztatón beszédet mondott Makray Balázs, a DVSC cégvezetője, Illés-Tóth Anita, a Lexus márkavezetője, László Richárd, a Toyota magyarországi igazgatója, valamint Kárpáti László, a Lexus márkaigazgatója. Természetesen a Loki labdarúgói is jelen voltak, Dzsudzsák Balázs személyesen érkezett Lexus gépjárműjével a helyszínre, de később Megyeri Balázs, Dusan Lagator, Batik Bence és Naoaki Senaga is kipróbálhatja majd a gyönyörű, modern autókat.

A mobilitás és környezettudatosság a DVSC-nél is fontos

Először Makray Balázs ragadta kézhez a mikrofont. A cégvezető megköszönte a partnernek a virágozó együttműködést, kiemelte, hogy a klub komoly segítséget kap, amit igyekszik viszonyozni. – Minden út Debrecenbe vezet. Japánból, Görögországból, Szerbiából, sőt, még Felcsútról és Karcagról is érkeznek hozzánk játékosok, az ország-világ szeme előtt vagyunk. Örömteli, hogy a világ legnagyobb és legzöldebb autógyártójával további egy évig folytatjuk a közös munkát. Egy sportklub sikerességéhez kellenek olyan partnerek is, akik megbízhatóak környezettudatosak és nem mellesleg gyorsak. Bizakodással állok a jövő felé, bízom benne, hogy az üzenetünket el tudjuk juttatni a város és további régiók lakosság számára is. A mobilitás és környezettudatosság a DVSC-nél is nagyon fontos, igyekszünk meghálálni a támogatást, remélem, jövőre is ilyen körökben találkozunk majd – fogalmazott Makray Balázs, aki hozzátette azt is, hogyha például Zalaegerszegre utazik a csapat, az autók a dolgozók számára is megkönnyítik az utazást.