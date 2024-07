Harmincadik évfordulójához érkezik Hajdúböszörmény legnagyobb fesztiváljellegű eseménye. Idén is gondoltak minden korosztályra: retró előadókat is meghívtak a szervezők, ahogy a fiatalabbak kedvencei sem maradtak el. De hogy miként is fog zajlani a Hajdúhét 2024 nyarán? A Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi Ház előtt tartott szerdai sajtótájékoztatón többek között az is kiderült, hogy milyen programokkal és belépőárakkal várja látogatóit a fesztivál.

Balról: Bertalan Imre, a Hajdú7 Turisztikai és Rendezvényszervező Kft. kommunikációs igazgatója, Kiss Attila polgármester és Kathi Pál Péter, a Hajdú7 Turisztikai és Rendezvényszervező Kft. ügyvezető igazgatója tájékoztattak a Hajdúhét 2024 augusztusi rendezvénysorozatának részleteiről

Forrás: Molnár Péter

Hajdúhét 2024: Miért nem ingyenes a rendezvény?

Részünkről az volt az elvárás, hogy a pici gyermekektől az idősekig mindenkinek egyedülálló élményt és szórakozási lehetőséget nyújtson a Hajdúhét, mindezt olyan formában, hogy közben megfizethető is legyen

– világított rá a rendezvény céljára Kiss Attila polgármester.

Jóllehet, sokan megkérdezik maguktól, hogy miért nem biztosítják ingyenesen a belépést a szervezők. Nos, mint a polgármester elmondta, ma már nem lehet megtenni, hogy egy komoly volumenű fesztivál ingyenes legyen, és ennek biztonsági okai is vannak, mert így tudják ellenőrizni a jegyet váltókat.

Kathi Pál Péter, a Hajdú7 Turisztikai és Rendezvényszervező Kft. ügyvezető igazgatója felvázolta, Hajdúböszörmény programok terén jól áll, és elmondta, mit vehetnek igénybe a látogatók augusztus 16. és 19. között: a tavaly népszerűvé vált óriáskerék a tervek szerint ebben az évben is a főtér kiemelt eleme lesz, és többek között ugrálóvár, valamint kézműves vásár is várja majd a kicsiket és nagyokat.

Ráadásul minden eddiginél nagyobb területen indul el idén a Hajdúhét, ugyanis a Polgármesteri Hivatal, a Hajdúkerület utca, a Kossuth utca és a Petőfi tér kereszteződéséig húzzák majd meg a határvonalat előreláthatólag.

Nem csak a szökőkútig tart majd a Hajdúhét határvonala: bővíteni tervezik a befogadóképességet

Forrás: Napló-archív

Hajdúhét 2024 fellépők: érkezik a Wellhello és a Halott Pénz is

Mint Bertalan Imre, a Hajdú7 Turisztikai és Rendezvényszervező Kft. kommunikációs igazgatója ismertette, fontosnak tartották kiszolgálni a sport-, gasztronómia- és képzőművészet-kedvelő közösséget is. No, és mennyi lesz a belépő? A kommunikációs igazgató kifejtette a Kiss Attila által említett megfizethető árak fogalmát, és ahogy az idei szlogen takarja („2024-es buli 2023-as árakon”), nem fognak változni a Hajdúhét jegyekre és a bérletekre vonatkozó díjai sem. Ezek értékesítése szerdán 14 órakor indult el.