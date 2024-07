Mit szólna hétvégén egy jó adag halászléhez? Vagy esetleg egy tányér, ínycsiklandó harcsapaprikáshoz? Bármelyik lehetőségre lecsaphat családjával együtt, mivel idén is megrendezik a Tiszacsegei Halászlé Fesztivált, amely immár a 16. alkalommal várja látogatóit több mint 20 ezer négyzetméternyi területen. Ezen a napon ismét féláron kínálják a szabadban főzött halászlevet – lesz korhely és hagyományos paprikás is –, valamint kóstolhatók a frissen sült, ropogós sült halak is. A július 6-i, szombati rendezvény részleteiről tájékoztatták a sajtót Tiszacsegén a Halászcsárdában szerda délelőtt.

Több mint két tonna halból készülnek fogások szombaton, a Tiszacsegei Halászlé Fesztiválon

Forrás: Molnár Péter

Sztárfellépők is lesznek a Tiszacsegei Halászlé Fesztiválon 2024-ben

Nagy Sándor csárdatulajdonos kiemelte, idén már a 16. Tiszacsegei Halászlé Fesztivált rendezik meg, ami töretlen sikernek és népszerűségnek örvend már a kezdetektől. Kitért a szombaton fellépő előadókra is: fellép az Abrakazabra zenekar, Király Linda, Király Viktor és Radics Gigi is többek között.

És ami talán látogatói aspektusból bizonyára a legfontosabb információ: a parkolás, a belépés és a műsorok megtekintése egyaránt ingyenes lesz. Várhatóan több ezren érkeznek majd a helyszínre, ami parkolóval együtt mintegy 20 ezer négyzetméternyi területet ölel majd fel.

Lévai Zoltán kompüzemeltető rávilágított, hogy idén dupla létszámmal fognak dolgozni, és reggel 6 órától egészen addig üzemelnek majd, míg véget nem ér az utolsó színpadi produkció is (ami körülbelül éjfélkor lesz), annak érdekében, hogy minden vendéget átszállítsanak a túlsó partra, aki erre igényt tart.

Ami a Halászlé Fesztivál kísérőprogramjait illeti: Lévai Zoltán rámutatott egyik fő törekvésükre, hogy bemutassák a látogatóknak Tiszacsege folyópartjait a sétajáratok segítségével. Persze, azokról se feledkeznek meg, akik extrém élményekre vágynak, ők kipróbálhatják a vízi gokartot, ami mint elmondta igazi adrenalinbombának ígérkezik.

Minden részletről tájékoztattak

Forrás: Molnár Péter

Hogyan készül a halászlé?

Sallai Szabolcs alpolgármester Tiszacsege jó hírének terjesztését emelte ki a fesztivál egyik erősségeként, és ahogy korábban, úgy most is az elkövetkezendő évekre nézve is az önkormányzat támogatásáról biztosította a szervezőket.