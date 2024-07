Senkinek nem volt rendőrségi ügye

– A két kicsi, mikor óvodába járt, a kisebbiket nem tették át a testvéréhez, két héten keresztül sírt – elevenít fel egy történetet Piroska. – Szóltam az orvosnak, hogy a kicsi Rikárdóval akar lenni, az orvos meg azonnal jelezte, olyan nincs, hogy a Maczó gyerekeket elválasszák. Hiszen azok egymáshoz vannak szokva, egymáshoz is kell tenni őket. De ilyenek voltak a nagyok is, mindig párban szerettek lenni. Most is gyakran együtt van a család, sokszor 30-40-en vagyunk itthon. Akkor egy paprikás krumplihoz nem is elég a 15 kilós, zsákos burgonya. Főleg, ha kolbász is jut bele! – nevet Piroska. Ennyi éhes száj etetésénél szükség van az elköltözött gyerekek támogatására is. Ha hétvégente, fusiban fát vágnak az erdőben, akkor a nagyobbak is kérés nélkül segítenek.

Így lettek nevelve. Ha én kerülök kórházba, akkor is itt vannak a felnőtt gyerekek segíteni, ha az asszony, akkor is. Piroska szívbeteg és magas a vérnyomása is

– veszi át a szót Tamás. – A kisebbek egész nap csak játszanának, fociznának, de sok a munka, nekik is be kell állni a sorba. Ha elfajul a játék, néha hangosan kell fellépni, de valakinek igazságot kell tenni! A vejeim és a menyeim is hallgatnak ránk, szívesen jönnek ők is mindennap. Szerencsére a ház körül is besegítenek, ha kell, főznek, mosnak. A bevásárlást is közösen kell intézni, hiszen csak gyalog és biciklivel tudjuk elhozni a megvásárolt élelmiszert. Ha tele kell pakolni a hűtőt, akkor az egyik falubeli visz be minket Vámospércsre, de azért ötezer forintot kell fizetni. Fülöpön elég sok roma van, de büszke vagyok arra, hogy úgy neveltem a gyerekeimet, hogy ne lopjanak, csaljanak, raboljanak, ne beszéljenek csúnyán. Tudom, olykor velük is van probléma, mint minden fiatallal, de egyiknek se volt soha rendőrségi ügye, nem is lesz! Ha mégis, akkor elmegy a háztól! A polgármester is azt mondta, meg van velünk elégedve, a rendőrfőnök is hallotta, aki helyeselt.

Mindig azt mondom, szeretet, tisztelet, becsület. Ha ez megvan, nagy baj nem lehet!

A Maczó család szívesen fogad élelmiszert, ruhaneműket, bútorokat, alapanyagot a felújításhoz. Adományaikat átadhatják személyesen: Fülöp-Bánháza, Bánháza út 58. szám.