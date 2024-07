A nyitvatartás változatlan marad, a dolgozói létszámot pedig bővítik. A bérleti szerződést aláírták, így a debreceni Arany János utcai Meki átköltözik a MÁV-székházba, a No. 1 Bisztró és a nemrég bezárt DiVino helyére. Cserháti Gabriella, az öt debreceni McDonald's étterem üzemeltetője korábban a Cívishírnek azt is elmondta, a jövő év első negyedévére tervezik a nyitást, várhatóan idén ősszel kezdik az új helyük kialakításának munkálatait. Hozzátette, a Piac és a Zamenhof utcára is szeretnének egy-egy teraszt. Az új étterem valamivel kisebb lesz az Arany János utcainál, de a tervek szerint egy nagyon szép és az új kihívásoknak megfelelő hely várja majd a vendégeket ugyanúgy, mint a többi McDonald's-ban.

Költözik a debreceni McDonald's

Forrás: BDR Média

Mi lesz majd a debreceni McDonald's régi helyén?

Erre a kérdésre már az Arany János és a Piac utca sarkán található épület tulajdonosa, a Cívis Ház Zrt. válaszolt a Haon megkeresésére.

Ahogy az a híradásokban is szerepelt, az étterem jövő év elejéig fog üzemelni, azonban társaságunk már megkezdte az új bérlő keresését. A Cívis Ház Zrt. belvárosra vonatkozó bérbeadási koncepciója alapján színvonalas kereskedelmi vagy vendéglátó tevékenységet folytató bérlő részére kívánja bérbe adni, hasznosítani

– tájékoztatott a társaság.

Hozzátették, a Meki régi (de még jelenlegi) üzletének alapterületét, lokációját is figyelembe véve a belváros számára legkedvezőbb bérlő, illetve a tevékenység megtalálásában egy nemzetközi ingatlanhasznosító céggel is együttműködik a Cívis Ház Zrt.