Habár a műsorokat leginkább a lelátókra jegyet váltó közönség élvezhette, egy óriási kivetítőn is végigkísérhették a debreceniek a látványos előadásokat. Emellett a Magyar Honvédség fegyverbemutató standokkal is kitelepült, kipróbálhattuk a lézeres lövészetet is, valamint harci járműveket is kiállítottak, amiknek utasterében – főleg a gyerekek örömére – egy-egy fotó erejéig a közönség is helyet foglalhatott.