Idén még színesebb lesz a programsor a hortobágyi tavaszi Kihajtási Ünnepen; Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzatának bekapcsolódásával 17 település hozza el ízeit az április 27-ei rendezvényre – derült ki a keddi sajtótájékoztatón a Vármegyeházán.

Jakab Ádám (balról), Pajna Zoltán, Medgyesi Gergely Árpád és Torbik Ákos a Kihajtási ünnep részleteit ismertető sajtótájékoztatón

Forrás: Molnár Péter

Az első Kihajtási Ünnepet éppen húsz éve rendezték meg, de azóta is változatlan a cél: megmutatni a puszta pásztorkultúrájához kapcsolódó értékeket – tudatta Torbik Ákos, a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. projekt és marketing osztályvezetője. Elmondta, hogy idén 30 éve alapított cégük fő tevékenységének, a legelőre alapozott pásztorkodó állattartásának velejárója a hagyományos foglalkozás őrzése, ma is több mint 50 pásztoruk van.

– A tényleges kihajtás mindig Szent György napja körül történt, a legelő és az élőhelyek állapotának, az időjárásnak a függvényében. Idén sincs ez másként, jövő héten megkezdődik a nóniuszok, rackák, magyar merinó juhok, szürke marhák és házi bivalyok kiterelése téli szálláshelyükről a nyári legelőkre – árulta el.

Az április 27-ei rendezvény 9.30 órakor veszi kezdetét a Mátai Ménesben, fő eleme 14 órakor kezdődik, amikor is a központi Arénába 300 racka vonul be, tovább szürke marha, bivalyfogat, csikósok és egy 110 éves Landauer hintó bűvöli el a közönséget. Az érdeklődők megismerkedhetnek majd a Hortobágy Örökös Pásztoraival, és testközelből láthatják az állataikat. Torbik Ákos arról is beszélt, hogy a Vásártér és környéke a nemrég végzett fejlesztés miatt még nincs elég rendezett állapotban ahhoz, helyet biztosítson a Kihajtási Ünnepnek, de reményeik szerint az őszi esemény már ott lesz majd.

Szürke marha fogat is érkezik a Szent György-napi kihajtási ünnepre

Forrás: Napló-archív

Számos meghívott a Kihajtási Ünnepen

Medgyesi Gergely Árpád, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (HNPI) vezetője emlékeztetett: a Hortobágyon 5 ezer 500 éve jelent meg az ember, vagyis ezen időszak kultúráját, tapasztalatait őrzik; nem véletlen, hogy 25 éve az UNESCO világörökségi címet adományozott a pusztának. Néhány éve összekötötték ezen esemény megünneplését a kihajtással, rendkívül nagy érdeklődést generálva.

– A rendezvény idei meghívott vendége a Tokaj-Hegyaljai történelmi borvidék lesz, melynek képviselői elhozzák finom portékáikat. A zöld játszóházba az idén 50 éves Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület érkezik, nekik adtuk át a stafétát tavaly, amikor mi voltunk fél évszázadosak. Ott lesz a Herman Ottó Intézet és a Debreceni Egyetem nemrég alakult Biodiverzitás, Klímaváltozás és Vízgazdálkodás Koordinációs Kutató Központja, valamint a gyerekek örömére a Vojtina Bábszínház a gólyalábasaival – sorolta az igazgató, megjegyezve, hogy ezek után a napot a rossz idő sem ronthatja el.

A pásztorokkal is megismerkedhetnek a vendégek a Szent György-napi kihajtási ünnepen

Forrás: Napló-archív

Helyi ízek fesztiválja

A hortobágyi önkormányzat 2010-es évek óta tartja társrendezvényként a Kihajtási Ünnep mellett a biovásárt, illetve mostanra kézműves vásárt, ezúttal több mint 80 kereskedőt várnak – tudatta Jakab Ádám, Hortobágy polgármestere. Reményét fejezte ki, hogy az állatoknak a Kilenclyukú hídon történő szimbolikus áthajtása ősszel már megtörténhet.

„Vármegye kóstolgató” – vármegyei ízek utcája néven egy új színfolt jelenik meg a 2024-es Kihajtási Ünnepen. Mint arról Pajna Zoltán, Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzatának elnöke beszámolt, meghívták az önkormányzatokat, s igen népszerűnek bizonyult az ötlet: 17 település összesen 29 tájjellegű ételét hozza el, köztük álmosdi tormalevélbe töltött töltikét, bojti rózsás csörögét, furtai káposztás murgyét, vagy mikepércsi rongyos fickót, egyúttal gasztronómiai kitekintést is adva a vármegye hagyományos konyhájára.

Valamennyi finomságból 50-50 adag jut kóstolásra. A Vidékfejlesztési Minisztérium pályázata keretében valósítják meg a programot, beleillesztve Csík János és a Mezzo Zenekar koncertjét is 16 órától.