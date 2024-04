Több mint két évtizedes álom teljesült az Epreskerti Általános Iskola életében, miután több mint egymilliárd forintos kormányzati támogatásból, s további jelentős önkormányzati önerőből egy körülbelül 1800 négyzetméter alapterületű, modern ingatlan épült. Az epreskerti iskola tornacsarnoka egyszerre szolgálja majd az intézmény diákjait és Debrecen déli városrészének polgárait.

Az epreskerti iskola tornacsarnoka épületét ábrázoló emlékplakettel ismerték el a címzetes igazgató munkáját

Forrás: Molnár Péter

Az április 24-i ünnepélyes átadón Gondáné Fórián Csilla, az iskola igazgatója kifejezte, egy régi álom vált valóra a több mint két évtizede várt tornacsarnok mai átadójával. – Immár méltó körülmények között mozoghatnak, sportolhatna, edzhetnek a gyerekek. Remélem, több olyan versenyző is készül majd itt, akik később európai és világversenyeken képviselik hazánkat – fogalmazott.

Méltó körülményt teremt az epreskerti iskola tornacsarnoka

Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára elárulta, hogy sportvezetőként mindig különleges számára Debrecenbe érkezni, ahol folyamatosan fejlődik a sportélet. Meggyőződése, hogy a sportvilágnak olyan széles spektruma jelenik meg itt, mely országosan is egyedülálló. – Másfél hete voltam itt legutóbb, a női kézilabda válogatott mérkőzésein, a debreceni közönség is kellett az olimpiára való kijutásukhoz. Most már négy csapatunk is ott van a világversenyen – emelte ki. A Sportoló Nemzet Programról szólva elmondta, a kezdeményezés célja, hogy a lehető legtöbb ember figyelmét felhívják a rendszeres testmozgás fontosságára.

Higgy abban, amit teszel, s tedd azt, amiben hiszel! Bízom benne, hogy mindannyian hisztek abban, hogy sportolni jó, s általa egészségesebbek lehettek. A sport segít a mindennapi kihívások leküzdésében. A mi feladatunk, hogy megteremtsük annak a lehetőségét, hogy a mindennapi sportoláshoz rendelkezésre álljanak a megfelelő körülmények

– mondta a sportért felelős államtitkár.

Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára az epreskerti iskola tornacsarnoka átadóján Debrecenben

Forrás: Molnár Péter

Debrecen valóra váltja az álmokat

– Álmokat valóra váltani a világ legnagyszerűbb dolga. Debrecen pedig egy olyan város, amely megvalósítja az olyan álmokat, amelyek még nem váltak valóra – mondta Papp László, Debrecen polgármestere. Hozzátette, az Epreskerti Általános Iskola tornacsarnokával egy olyan új dolog épült, amely egyszerre szolgálja a diákokat, s a déli városrészben élőket is.

Hosszú története van ennek a fejlesztésnek. Szabó Gyula, az iskola címzetes igazgatója önkormányzati képviselőként közel három évtizedig küzdött ezért a tornateremért. Köszönet mindazoknak, akik küzdöttek és napirenden tartották ezt a témát, ez most a debreceni oktatási rendszer legszebb, legmodernebb tornacsarnoka

– méltatott a városvezető. Hozzátette, az épületrész nemcsak egy egyszerű tornaterem, hanem sportolási lehetőség az iskola diákjai, s a városrész lakói számára.

Az epreskerti iskola tornacsarnoka beruházásának átadóján Papp László, Debrecen polgármestere méltatta a kitartó munkát

Forrás: Molnár Péter

Közel harminc éve kezdődött az epreskerti iskola tornacsarnoka építésének története

Türk Lászlót, a Debreceni Tankerületi Központ igazgatóját személyes élmények is fűzik az iskolához, hiszen korábban az intézmény pedagógusa és intézményvezető-helyettese is volt. – Ma pedig a fenntartó igazgatójaként állhatok itt, a második otthonomban – fogalmazott. Elmondta, a beruházáson „kéz a kézben” dolgozott együtt az önkormányzat és a tankerületi központ annak érdekében, hogy a gyerekek megkapják a lehetőséget arra, hogy a legjobbak legyenek abban, amiben tehetségesek. Mint fogalmazott, Debrecen házat adott, amelyből az intézmény otthont varázsol.

Szabó Gyula, az iskola címzetes igazgatója elmondta, 1996-ben kezdődött a tornacsarnok története. – Ez a beruházás a türelem, a hit és a kitartás szavak szinonimájává vált. Mostantól működtetni, élettel kell megtölteni ezt az épületet. Erre a feladatra pedig úgy gondolom, méltó utódot találtam igazgató asszony személyében – méltatott. Beszéde végén pedig büszkén megosztotta, hogy ez év szeptemberétől az iskolában kezdi meg tanulmányait az unokája. – Amit nem kaphattam meg igazgatóként, most megkapom nagypapaként. Ez a mai egy boldog pillanat, huszonhét év munkássága ért célba – fogalmazott.

Számomra az Epreskerti Általános Iskola tornacsarnoka annak a szimbóluma, hogyan éli meg és hogyan reagálja le a városvezetőség a válságokat. Erre a történelemben több példát is találhatunk, hiszen a mohácsi csata után, a török hódoltság idején Debrecen kollégiumot alapított, az első világháború után pedig egyetemet fejlesztett. Sajnos, az elmúlt éveket is válságok jellemezték, de Debrecen ebben az időszakban is épített, fejlődött

– mondta Piros Zoltán, a körzet önkormányzati képviselője.