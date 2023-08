Elérte a legmagasabb pontját az Epreskerti Általános Iskola kivitelezése, e jeles mérföldkő alkalmából pedig bokrétaavató ünnepséget tartottak augusztus 25-én. A beruházás alapkövét egy évvel ezelőtt tették le, s várhatóan 2024 első negyedévében készül el a létesítmény.

Több mint egymilliárd forintos kormányzati támogatásból, s további jelentős önkormányzati önerőből épül mintegy 1800 négyzetméter alapterületű tornacsarnok. A tervek szerint az épület belső terét motoros paravánnal lehet majd két játéktérre osztani, az előtérben közlekedőt és zsibogót alakítanak ki, továbbá a létesítmény kap egy 64 férőhelyes öltözőblokkot, büfét, ruhatárat, szertárat, konditermet és elsősegélynyújtó helyet is

Hosszú évtizedek óta várják az epreskertiek azt, hogy az egyik legnépszerűbb iskola udvarán elkészüljön egy új sportkomplexum, amely komfortosabbá, könnyebbé, jobbá teszi a mindennapi testnevelést és a 21. századnak megfelelő színvonalon ki tudja szolgálni a diákok sportolási igényeit

– hangsúlyozta köszöntőjében Papp László polgármester.

Papp László polgármester

Forrás: Molnár Péter

Kiemelte, a városrész korábbi és jelenlegi képviselői – Szabó Gyula és Piros Zoltán – rengeteget dolgoztak ezért a fejlesztésért, melynek eredményeként kormányzati támogatásból elindulhatott a projekt, amelyet időközben egy nem várt helyzet is lassított: a kivitelezés fázisában nagymennyiségű, mintegy négyezer tonna szennyezett talajt tárt fel, majd váltott ki a kivitelező.

Reményeim szerint a szerződésnek megfelelően jövő év tavaszán birtokba vehetik majd a diákok ezt a tornacsarnokot. Egy több mint 1800 négyzetméteres sportkomplexumról van szó, nem egy egyszerű tornatermet építünk, így nyugodtan fogalmazhatunk úgy is, hogy ez a déli városrész rendezvénycsarnoka is lehet

– emelte ki Papp László. Hozzátette: az Epreskerti Általános Iskola az egyik legnépszerű iskola a városban, amely teljes kapacitással működik, mintegy 400 diákkal, ezért is volt szükséges ezen sportlétesítmény létrehozása.

Egy egész városrész javát szolgálhatja

– Egyelőre még munkaterületen vagyunk, de jelen körülmények már sejtetik, hogy hamarosan elkészül és birtokba vehetővé válik az új tornacsarnok – mutatott körbe Pósán László országgyűlési képviselő.

Pósán László országgyűlési képviselő

Forrás: Molnár Péter

Felidézte, 2006-ban olyan reklámanyagokkal árasztotta el az akkori MSZP a várost, mely szerint ők megépítették az epreskerti iskola tornatermét. – Sorra kaptuk a telefonhívásokat, hogy az emberek keresik a tornatermet, de nem találják. A város más részein lévők pedig elhitték, hogy ez megépült – tette hozzá a honatya. Elmondta, ez a körülmény később megnehezítette azon szándékokat, hogy tornatermet építsen oda a város.

Mint fogalmazott, jelentős munkát igényelt az, amíg végre sikerült egy olyan kormánydöntést elérni, hogy a megfelelő források birtokában hozzá lehessen kezdeni az építkezésnek.

Végül köszönetét fejezte ki az önkormányzatnak, hogy a szükséges többletforrást biztosította, s a kivitelezőnek, amely a felmerült akadályokat a lehető leggyorsabban, legnagyobb szakmai minőséggel elhárította.

– Remenyik Sándor – a két világháború között Erdélyben élt költő – az egyik versében azt kérte a hatalomtól, hogy tartsák a magyarság számára a templomot és az iskolát. Ez a kettő legfontosabb közösségépítő elem.

Mi itt Debrecenben nagyon szerencsések vagyunk, hisz sok templomunk van és az iskolahálózatunk is sokrétű

– mondta Piros Zoltán, a körzet önkormányzati képviselője. Mint fogalmazott, a város iskolái folyamatosan épülnek, szépülnek, így az epreskerti intézmény is beleillik ebbe a fejlődési folyamatba. – Ez a tornacsarnok nem csak nevelési és oktatási tevékenységet, de a tégláskertiek, epreskertiek közösségét is szolgája majd. Mindemellett pedig egy új járdaszakasz is épül, amely e létesítmény jobb megközelíthetőségét teszi lehetővé – emelte ki.