Hamarosan birtokba vehetik a gyermekek az Epreskerti Általános Iskola tornacsarnokát, írta szombaton a Facebook-oldalán Papp László polgármester, aki Piros Zoltán önkormányzati képviselővel egy utolsó szemlét is tartott az épületben. „A több funkcióval rendelkező létesítmény a déli városrészben élők számára is sportolási és kikapcsolódási lehetőséget biztosít majd” – tette hozzá a városvezető. Majd kommentben arra is emlékeztetett, hogy a komplexum több mint 1800 négyzetméter alapterületű, és fogadóteret, tornacsarnokot, kiszolgáló helyiségeket, szertárat, öltözőket és lelátót is magában foglal.

Az épület alapkövét 2022 augusztuásban, az iskola tanévnyitóján tették le. Debrecen városa valóban adós volt ezzel a létesítménnyel. Hosszú évek alatt jutottunk el odáig, hogy elkezdődhessenek a munkálatok. „Amikor már megvolt az akarat, a döntés, a kivitelező és a pénz is, újabb problémával kellett szembenézni: több ezer tonna földet kellett elszállítani a régi időkből fennmaradt szennyeződés miatt” – mondta akkori beszédében Papp László.

A több mint egymilliárd forintos kormányzati támogatásból megépült tornacsarnok tavaly nyáron érte el a legmagasabb pontját, a polgármester a bokrétaavatón azt mondta, a komplexum a déli városrész rendezvénycsarnoka is lehet.