Az eligazítást követően különböző brigádokba tömörülve indultak az önkéntesek a kijelölt pontokra az Ördögároktól a Panoráma úton keresztül Nagycseréig.

A Zrínyi Vadásztársaság területe jól beékelődik a Nyírerdő által vagyonkezelt területbe, kollégáim brigádvezetőként vannak jelen. Terepjárókkal, utánfutókkal érkeztünk, és a hagyományoknak megfelelően a gyűjtőzsákokat és a kesztyűket mi biztosítjuk

– nyilatkozta a Haonnak Juhász Lajos.

A Nyírerdő Zrt. Debreceni Erdészetének erdészeti igazgatója kifejtette, a hulladékradaron, a lakossági bejelentéseken és a mezőőri szolgálaton keresztül minden héten megkapják azokat a koordinátákat, ahol szemetet kell gyűjteni. Hozzátette, mivel a felelősök ismeretlenek, ezért az erdészeti szakemberekre hárul a feladat, hogy összeszedjék az erdőben eldobált hulladékokat.

Juhász Lajos, a Nyírerdő Zrt. Debreceni Erdészetének erdészeti igazgatója

Rengeteg az eldobált szemét

– Ez hetente egy-két napot elvesz az idejükből, amit az erdőre tudnának fordítani. Ez tragédia. Az év nagy részén úgy érzékeljük, erre szinte teljesen egyedül vagyunk, éppen ezért a maihoz hasonló napok örömteliek, hiszen látjuk, hogy mások is milyen nagy létszámban segítenek – mondta Juhász Lajos.

– Aki Debrecent az otthonának tekinti, magától értetődik, hogy a várost és a közvetlen környezetét is szeretné tisztán tudni. Ahogy a Vekeri-tó területét, a Nagycsere környéki erdős vidéket is sokan az életterünk részeként kezelik, és ahogy minden jó érzésű embert, minket is zavar, ha a környezete szemetes és koszos – vallja Pósán László. Az országgyűlési képviselő minden alkalommal csatlakozik az önkéntes szemétszedéshez. Portálunknak elmondta, büszkeséggel tölti el, hogy a debreceniekben megvan ez az igény és a tenni akarás, hiszen minden évben számos résztvevője van a programnak.

Pósán László országgyűlési képviselő

Pósán László elárulta,