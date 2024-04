Egy holland utazó „A Napba öltözött város” címet adta Debrecennek, amely fekvése, tájolása miatt kaphatta ezt a nevet, ahol a Nap zavartalanul vonhatja be arany sugaraival az erdővel körbevett várost. Talán nem is tudhatta, hogy az erdőhöz való ragaszkodása a városnak milyen erős, és számtalanszor mentette meg és élesztette újjá az itt élőket, jelzi ezt a címerünkben is benne lévő Főnix madár, amely hamvaiból 500 évenként újjáéled. A város erdőbirtokait, királyi adományként kapta, és vigyázott is rá a történelem minden nehéz idejében. Az erdőhöz való ragaszkodás a számtalanszor pusztító tűzvész, és az utána újra felépülő városkép történelmi háttérhez vezethető vissza, hiszen az erdőbirtokoknak köszönhetően mindig rendelkezésre állt a fa, a föld, az agyag és a nád is. Emellet az erdő fái lehetőséget adtak a független élethez, és erős gazdasági támaszt nyújtottak az itt legelő marha, birka vagyis lábasállat tartásának alapjai is. Trianon után a 25 jelentős erdőbirtokkal rendelkező városból négy maradt, az Alföldön a legnagyobb Debrecen. Ezért is lett az erdőtakarítási nap célterülete Debrecen városa Erdőspuszta egyik kedvelt kiránduló és turisztikai helyszíne Hármashegy, és környéke. A program célja az erdők és a természet védelme, az aktív egyéni- és közösségi kikapcsolódás népszerűsítése - olvasható Varga Edit HNP védjegyes természetpedagógiai szakvezető portálunkhoz eljuttatott közleményében.

Mint írta, az Aktív Magyarország Tavaszi nagytakarítás program keretében közösségi, önkéntes hulladékgyűjtést szerveztek a területen. A TermészeTTúra közben gyalogosan bejárták a környék természeti nevezetességeit, érintették a környék vizes élőhelyét és felfedezték a Hármashegyi-tó kétéltűektől hemzsegő titkos szigetét. Az út során megmászták a három homokbuckát, kitekintettek a messze távoli hegyekre a Kilátóból és megpihentek a Nagy-réten.

Kicsik és nagyok együtt gyűjtötték a szemetet

Forrás: Varga Edit-archív

Kellemes és hasznos napot töltöttek együtt

Hozzátette, aktív és hasznos nap volt, melyen minden korosztály képviseltette magát, nagy tisztelet a résztvevő 5-80 éves korban lévő több generációs segítőknek. Nevetéstől és érdekes gyűjtési élményektől volt hangos az erdő, mikor egy-két klasszikus „vintage” üveg, vagy gyűjteménybe illő régi eszköz, használati tárgy előkerült az erdő mélyéről. A hulladékgyűjtő és természetjáró séta során felidézték a helyszínhez fűződő gyermekkori kalandokat, a közös családi kirándulások élményét és sok-sok emléket, amelyet az idősebbek hajdúsági szájízzel meséltek és a kisgyermekek tágra nyílt szemekkel hallgattak. Eközben az erdőt mentesítették a turisták itt felejtett műanyag flakonjaitól, alumínium dobozaitól, és a rosszul tárolt bálamadzagoktól. Az eseményt egy közös főzéssel, vendéglátással és az ízletes bográcsgulyás elfogyasztásával zárták.

Örömükre szolgált a hulladék mennyisége kevesebb lett az eddigi éveknél, egy napon át 7 köbméter és 170 zsák szemetet tudtak összeszedni, úgy hogy a turisták, az önkéntesek előtte napokban tisztították a belső részeket, és az erdészeti, turistautak mentén kihelyezték azokat.