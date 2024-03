A Dorkász és az UNICEF partnerségének köszönhetően 2023 januárjában megalakult a Dorkász Szolgálat Mobil Csapata. A tagok a vármegyében jelenleg nyolc különböző helyszínen nyújtanak elsősorban felzárkóztató foglalkozásokat, csoportos korrepetálást, mentálhigiénés segítségnyújtást nehéz sorsú családok gyermekei számára.

Március elején a Cívishír elkísérte csapatot Bodaszőlőre. Az Opre Roma Egyesület telephelyén 10 gyerek vidám társalgása törte meg a csendet. A jelenléti ív aláírása után mindenki elfoglalta a helyét, majd papírt és tollat kaptak, így megkezdve a matematika órát. A felsős fiatalok láthatóan itták Bordánné Juhász Ibolya tanár minden szavát, és lelkesen írták a diktált számokat. Most a szorzást gyakorolták, a portál a csapat többi tagjával keresett egy csendesebb helyet, ahol beszélgethettek anélkül, hogy zavarnák az órát.

Személyre szabott segítség

Lénárt-Muszka Attila, a Dorkász Szolgálat oktatási programjának vezetője a Cívishír érdeklődésére elmondta, nagyon fontosnak tartották, hogy a menekültellátás mellett segítsenek azoknak a gyerekeknek is, akik a közvetlen környezetünkben szorulnak támogatásra.

Igazi értéket szerettünk volna nekik vinni, és ez az igazi érték az oktatás, a fejlesztő és mentálhigiénés foglalkozások

– kezdte.

– Ezek olyan dolgok, amikért nagyon sokat fizetnek a szülők, de azok a családok, amelyekkel mi foglalkozunk, nincsenek olyan helyzetben, hogy ezt megengedhessék maguknak. Továbbá általában a belvárosban tartanak ilyen foglalkozásokat, de a távolság miatt nem jutnak el odáig – sorolta. A Mobil Csapat felkereste az alapítvány partnereit, felmérték az igényeket, találkoztak a közösségek vezetőivel, a gyerekekkel és a szülőkkel, így együtt határozták meg, milyen programokkal segíthetnek. Volt, ahol a házi feladat jelentett kihívást, máshol mozgásfejlesztésre volt szükség, de tartanak egyéni pszichológiai foglalkozásokat és tiniklubot is.

Jelenleg Kokadon, Bagamérban, Pacon, Józsán, Bodaszőlőn és Tiszavasváriban vannak jelen, de újra visszatérnek Dombostanyára és Halápra is.

Lénárt-Muszka Attila

Forrás: Dorkász Szolgálat

– Csináltunk már tinilányoknak és fiatal anyukáknak önérvényesítő tréninget is, gyerekekkel drámaelőadást, továbbá képezzük a felnőtteket. Vagyis gyerekekkel foglalkozó tanároknak, civileknek viszünk olyan foglalkozásokat, ahol megtanulhatják, hogyan kell közelíteni a fiatalokhoz, mi a megfelelő kommunikáció a gyerekekkel szemben. Még nem indítottuk el, de tervezzük a relaxációs és a reklámpszichológiai tréninget. A legfontosabb, hogy azt adjuk, amire az adott közösségnek szüksége van úgy, hogy az a szakembereink szakterületébe vágjon – ismertette. Attila kiemelte, fontos elvük a rendszeresség, tehát hetente találkoznak a gyerekekkel. Ezt az UNICEF Ukrán Menekültprogram Magyarországi Irodájának közreműködésével, együttműködésével tehetik meg.

Az elmúlt 13 hónapban közvetlenül 900 gyereket értek el, közvetetten – szülők és tanárok által – pedig több mint kétezret.

A gyerekek lelkére is odafigyelnek

– Ide, Bodaszőlőre a kezdetektől fogva járunk. Elég sokan, körülbelül huszonöten járnak rendszeresen, természetesen a betegségek függvényében változik a létszám – avatott be minket Németh Orsolya szociálpedagógus, mentálhigiénés szakember. – A legnehezebb a bizalom kiépítése volt, de ma már nagyon örülnek nekünk. Egy órát foglalkozunk az alsósokkal, egyet a felsősökkel. Itt nagyrészt tantárgyi felkészítés zajlik magyarból vagy matekból. Míg tart a foglalkozás, addig egy-egy gyermeket "kiveszünk", nekik személyre szabottan mentálhigiénés csoportot tartunk, adott esetben Karkusz Patrik kollégám ad egyéni pszichológiai tanácsadást – mondta Orsolya.

Természetesen előfordul olyan is, hogy a gyerek konkrét problémában kéri a segítségüket, és azt megpróbálják helyben orvosolni.

Patrik pszichológus, de rendszeresen segít a felzárkóztató foglalkozásokon is. A legtöbb helyen kríziskezeléssel foglalkozik, bántalmazás elleni kurzust tart, fejleszti az empátiát, a vitakészséget, a kommunikációt. – A szülőkkel leginkább én szoktam foglalkozni. Nekik családdinamikai kurzusokat tartottam, megismertetve, hogy hogyan kell a családban megteremteni a harmonikus légkört, hogyan kell beszélni a gyerekkel, a párkapcsolatban, továbbá milyen konfliktusok lehetnek, azokat hogyan kell megoldani, hogy mindenkinek jó legyen. Ezeket kifejezetten pozitívan fogadták, jók a visszajelzések. Amikor kialakul a bizalom, akkor gyakorlati feladatok során lehet elmélyíteni a tudást – tudatta.

Karkusz Patrik

Forrás: Dorkász Szolgálat

A Mobil Csapat tapasztalatai alapján ritkán érdeklődnek a szülők, hogy gyermekük milyen fejlődést ért el. Az adott helyszín vezetőivel – Bodaszőlőn ez az Opre Roma Egyesület – azonban nyomon követik a változásokat. – Sokszor gondolják azt az iskolában, hogyha valami nem megy, például a matematika, akkor abból még többet kell csinálni. Ám sokszor emögött teljesítményszorongás vagy rossz családi háttér áll, és amíg azt nem oldottuk fel, nem fognak javulni az eredmények. Ezért is jó, hogy a csapat tagjai különböző szakterületekről érkeztek, mert észrevesszük ezeket a gondokat. És sokat segítenek a helyi szervezetek, akik napi kapcsolatban vannak a gyerekekkel. Így tudunk hatékonyan működni – mondta Patrik.

A csapat tagjai is érzik, hogy sokszor motiválatlanul érkeznek a gyerekek, éppen ezért a játékos oktatásra helyezik a hangsúlyt, hogy a fiatalok feloldódjanak. Nagyon fontos, hogy minden gyerek önként van jelen, tehát nincs kényszer. Ez óriási elhatározás a gyerekek részéről, nagy lépést tesznek a változás felé.

Bordánné Juhász Ibolya

Forrás: Dorkász Szolgálat

Kikel az elültetett mag

Az elmúlt egy évben a rengeteg élményen túl számos pozitív változást is tapasztaltak a csapat tagjai. Patrik nagy örömmel mesélte, hogy az egyik gyerek a beszélgetésük hatására rendezte viszonyát az apjával. – Először nekem mondta el, mi a baja, így jobban át tudta gondolni, mit akar közölni. Majd leültek és rendezték a konfliktust. Máshol Orsi hatására sikerült egy iskolai konfliktus végére pontot tenni. Szekálta egymást két gyerek, most pedig már baráti viszony kezd kialakulni közöttük. Ezért is érdemes ezt csinálni – tudatta Patrik, aki kiemelte, nem tudnának ennyire hatékonyak lenni, ha nem segítenék egymást csapaton belül is. Sok küzdelem, nehézség, harc és újratervezés van a mindennapjaikban, de hisznek abban, ha elültetnek egy magot, akkor az a későbbiekben kikel a gyerekben.

Nincs megkötés, hogy ki jöhet hozzánk, nem szükséges, hogy halmozottan hátrányos helyzetű legyen, rossz tanulmányi átlaggal. A fókusz leginkább a rászorulókon van, de kifejezetten segíti az integrációt, ha többféle anyagi helyzetből jönnek a gyerekek. Ezt előnyünkre is válthatjuk

– tette hozzá Orsolya.

A csapat tagjai hétfőtől péntekig úton vannak, délelőtt és délután is tartanak foglalkozást, hol, mikor érnek rá a gyerekek. Sokat utaznak, de ezt egy cseppet sem bánják.

– A Mobil Csapat hű a nevéhez – nevetett fel Orsolya. – Az állami munkalehetőségek nagyon kötöttek, sok a papírmunka, itt viszont a problémára fókuszálhatunk, a megoldásban lehetünk hatékonyak. A szociális szférában dolgoztam öt és fél éve, amikor éreztem, váltanom kell, de mégis szakon belül szerettem volna maradni. Új kihívásnak gondoltam, hogy gyerekekkel, családokkal foglalkozhassak, a Dorkásznál pedig családra leltem. Az, hogy az UNICEF áll az egész mögött, csak hab a tortán! Fontos, hogy foglalkozzunk a saját mentális egészségünkkel is, mert csak így tudunk értéket teremteni.

Nehéz sorsokkal, élethelyzetekkel találkozunk, amik nagyon megrendítőek. De folyamatosan motiválnak minket a visszajelzések, a gyerekek szeretete.