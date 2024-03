Debrecen nagyot merített a lehetőségekből

Rávilágított, míg a nagy birodalmak mind eltűntek, a magyarság ezer éve is jelen volt, és jövő évezredben is létezni fog. – A bennünket körülvevő világ olykor egy csatatérre hasonlít. Az élet szinte minden területén küzdelem zajlik, így a gazdaság, a vallás és kultúra területén is. Ezek a küzdelmek mindig új lehetőséggel is járnak, mindez azon múlik, ki szerzi meg azokat. Debrecenben látva a gazdaság, az oktatás, a kulturális és tudományos élet fejlődését, kijelenthető, hogy a város nagyot merített a lehetőségekből, és az évtized végére a vidéki Magyarország legerősebb és legfejlettebb városává válthat – mondta a polgármester.

Szavai szerint mindent elültettek az elmúlt években, hogy a város a polgáraival együtt sikeres, erős és gazdag legyen a következő évtizedekben. Hozzátette, ezeket az értékeket ápolni, kell, mert pillanatok alatt válhat semmivé a mai előny, ha nem értő kezek nyúlnak az elért eredményekhez.

Éljen a magyar szabadság, éljen a haza, éljen Debrecen!

– zárta beszédét Papp László.