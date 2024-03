Ahhoz képest, hogy pályázati apályról beszélt a Cívishírnek Farkas István Attila, Kismarja polgármestere, bizony sok fejlesztésben van benne az országhatár menti, közel 1200 lakosú falu. Ezek azonban az elmúlt évek sikeres pályázatainak eredményei. 2023-ban, 2024-ben és talán a következő egy-két évben is – és ezt a térség országgyűlési képviselője, Vitányi István nem egy nyilvános összejövetelen elmondta – szűkebb időszaknak leszünk részesei. Források híján kevesebb lesz a pályázati kiírás, és a kistelepüléseknek hatalmas segítséget jelentő Magyar falu programban sincs annyi pénz, mint néhány esztendővel ezelőtt. Mivel a faluban néhány mezőgazdasági és építőipari vállalkozáson kívül nincs gazdasági egység, a helyi adóbevétele is minimális, körülbelül 12 millió forint, és emiatt csupán pályázati pénzekből tud előrelépni. Nézzük azonban, ebben a helyzetben mire jutott a kismarjai önkormányzat. Kalauzunknak ki mást, mint a falu első emberét, Farkas István Attilát hívtuk.

Közel 6 millió forint támogatással a Fő utca járdáját térkövezzük az óvodától a Dózsa György utcáig egy méter szélességben és 475 méter hosszan. Ha ez elkészül, akkor Pocsaj felől érkezve 2,5 kilométer hosszú, térkövezett járdán lehet közlekedni a Bihari utcáig. A múlt évben ezen a szakaszon a Bocskai, a Bethlen és a Fő utcán térköveztünk. Ugyancsak 2023-ban felújítottuk a ravatalozót közel 30 millió forintból. Az épület új tetőt kapott, urnafalat, vizesblokkot alakítottunk ki, járólapoztuk a helyiségeket, ereszcsatornát szereltünk fel, modernizáltuk az elektromos hálózatot

– fejtette ki.

Úgy néz ki, nem elég az elnyert 85 millió a piacra

Három megnyert pályázat után még el nem kezdett, közbeszerzés alatt lévő beruházása van az önkormányzatnak. – 2020-ban pályáztunk a termelői piac megépítésére. 2022-ben kaptuk az értesítést, hogy 85 millió forintot meg is nyertünk a kivitelezésre, a közbeszerzést viszont csak 2023-ra tudta kiírni az önkormányzat. Időközben azonban nagyon elszaladt az építőanyag és a kivitelezés ára, nyilvánvalóvá vált, hogy 85 millióból nem lehet megépíteni a piacot. Ráadásul a pályázati kiírás szerint a műszaki tartalmat sem lehet csökkenteni, ami olcsóbbá tehetné a piacépítést. Ebben a helyzetben az önkormányzat 30 millió forint póttámogatást igényelt az államkincstártól. Egyelőre várakozó állásponton vagyunk. Ha megérkezik a kért kiegészítés, kezdődhet a kivitelezés, ha viszont nem, addig kell új közbeszerzési eljárást kiírni, ameddig nem találunk olyan kivitelezőt, aki 85 millióból megépíti a kismarjai termelői piacot. A másik projekt a belterületi utak felújítása, amire 150 millió forintot nyertünk.Ennek még folyik a közbeszerzése, várhatóan hamarosan eredményt hirdethetünk, és a nyertes kivitelező május közepéig megépíti az utakat – sorolta.

Farkas István Attila, Kismarja polgármestere

Forrás: Cívishír

De hol is? A Mező és a József Attila utcában 755 méter hosszúságban, a Bihari és a Bem utcában 429 méteren, valamint a Bihari utcában még 370 folyóméteren. Ezek régi makadám útalapok, amelyeket több tízmillió forint költséggel többször javította már az önkormányzat. Kiderült az évek során, hogy érdembeli eredményt aszfaltborítás nélkül nem lehet elérni.

Ha ezekben az utcákban a másfél kilométernyi aszfaltcsík elkészül, akkor Kismarján már csak 4 utcában nem lesz szilárd útburkolat.

– A harmadik nagy összegű pályázati támogatást, közel 300 millió forintot a külterületi utak javítására nyerte az önkormányzat. Itt megtörtént a közbeszerzés előkészítése, és ha a tendernek lesz nyertese, a tervek szerint az idén elkészül a temetőtől Nagykereki határáig, a régi nagyváradi úton, 2,2 kilométer hosszan az út. Ugyanebből a forrásból megy majd a szőlőskertek felé vezető út 400 méteren történő stabilizálása is. Ezzel a beruházással elérhető lesz az egykor a kőolajkutatók által elkészített út. Így a falu határának két jelentős mezőgazdaságigép-forgalmat levezető útját stabilizáljuk – sorolta a már futó beruházásokat a polgármester.

Játszótér a faluközpontban

Ha a pályázati támogatásokból megvalósuló fejlesztések eddigi logikáját követjük, akkor most a beadott igények következnek. Az év elején nyújtotta be az önkormányzat a falu központjában lévő játszótér korszerűsítéséhez szükséges 6 millió forintos kérelmét. Olyannyira rossz állapotban vannak a játékok, hogy azokat már nem lehet használni, nem felelnek meg az odavonatkozó előírásoknak, balesetveszélyesek. Ha meglesz a 6 millió forint, teljesen új játszótere lesz Kismarjának. Ebben az évben ezt az egy településfejlesztési pályázatot adta be az önkormányzat. Adna be többet is – mondta a polgármester –, viszont nincs kiírás. Folytatni kellene a közeljövőben a belterületi utak és járdák, valamint a belvízelvezető csatornák felújítását. Szeretnék elkezdeni a védőnői és a családsegítői szolgálat épületének külső és belső felújítását. Ez a mostani árakon számolva 120-130 millió forint lenne. Régi tanácsi épületről van szó, az önkormányzat amennyire tudta, karbantartotta azokat eddig. Ráférne azonban a nyílászárók cseréje, az épületszigetelés, a tetőfelújítás, az elektromos hálózat korszerűsítése, a vizesblokkok felújítása.