Az elmúlt években mintegy 3,4 milliárd forintból korszerűsödtek, bővültek a Hajdúság és a Sárrét településeinek óvodái, bölcsődéi. Többek között Ebesen, Kabán, Hajdúszoboszlón és Nádudvaron is adtak át új vagy megújult intézményeket az elmúlt hónapokban.

Bölcsődei és óvodai fejlesztések a Hajdúságban és a Sárréten címmel szólalt fel az Országgyűlés március 4-i ülésnapján Bodó Sándor, a Hajdú 5-ös választókerület országgyűlési képviselője. Beszédében egyrészt beszámolt választókerületének eredményeiről a köznevelési infrastruktúra-fejlesztés területéről, másrészt rámutatott arra, miért is volt, van és lesz szükség ezekre a beruházásokra.

Amikor a fiatalok családot alapítanak, tervezik a jövőjüket, néhány dolgot számításba kell vegyenek. Ilyen a munkavállalás kérdése, a lakhatási feltételek biztosítása és a gyermekeik nevelése

– mondta a honatya. Felidézte, a kormány tíz év alatt egymillió új munkahelyet hozott létre, s a családtámogatásoknak köszönhetően a fiatalok állami segítséggel juthatnak első lakásukhoz.

Bodó Sándor országgyűlési képviselő

Forrás: Napló-archív

Több szempontból is indokoltak a fejlesztések

– Fontos szemponttá vált az is, hogy a gyermekek hogyan, milyen körülmények között töltik a bölcsődei, óvodai éveiket. A fiatalok részéről így elvárássá vált az intézmények fejlesztése, korszerűsítése – mutatott rá a Bodó Sándor. Hozzátette, a Hajdúságban és a Sárréten emellett a bölcsődei, óvodai férőhelyek növelésének igénye, valamint a régi, leromlott intézmények korszerűsítése is indokolta a fejlesztéseket. – A szülők elvárása ezekben az esetekben is jogos, hiszen egyrészt szeretnének minél előbb visszatérni a munkaerőpiacra, másrészt nyugodtabbak, ha legalább az otthonihoz hasonló körülmények között tudhatják a gyermekeiket a bölcsődékben, óvodákban – tette hozzá.

Az országgyűlési képviselő kiemelte,

a Hajdúságban és a Sárréten látványos eredmények születtek, mintegy 3,4 milliárd forint pályázati forrásból fejleszthettek a települések.

A legkisebb összeget, 55 millió forintot Sárrétudvaron, a legnagyobbat, 482 millió forintot Kabán fordíthattak intézményfejlesztésekre. – Láthatóak a minőségi javulások. A települések, intézmények vezetői, dolgozói és a szülők megérdemlik, hogy az Országház falai között szó essen ezekről az eredményekről – jegyezte meg. Ebesen, Egyeken, Földesen, Hajdúszoboszlón, Hajdúszováton, Kabán, Nádudvaron, Nagyhegyesen, Püspökladányban, Sárrétudvariban és Szerepen korszerűsítették az intézményeket elmúlt években.

– A választókerületemben ez a tizenegy település elkötelezett a gyermekek jövőjét illetően. A munkával azonban még nem végeztünk, hiszen akadnak még falvak, városok, ahol vannak igények, elképzelések. Ezúton is köszönöm Magyarország Kormányának a támogatását, s egyben jelzem is: nyitottak vagyunk további támogatásokra, fejlesztésekre – zárta szavait a honatya.