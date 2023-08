Egy modern, igazán 21. századi intézménybe léphettünk be augusztus 25-én. Ekkor tartották az ebesi Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde bővítésének zárórendezvényét, ugyanis újra szűkösnek bizonyult az intézmény, így két csoportszobát és egyéb kiszolgáló helyiségeket építettek hozzá.

Az új épületrész átadóját Tóth Ilona intézményvezető nyitotta meg, aki elmondta, nagyon várták ezt a lehetőséget, mert szerették volna a megnövekedett gyereklétszám mellett is biztosítani a komfortos és minél hatékonyabb nevelést.

Megosztotta, szeptemberben már 250 óvodás és 26 bölcsődés gyermek kezdi meg itt a nevelési évet.

Tóth Ilona óvodavezető

Forrás: Molnár Péter

Muszáj volt bővíteni

Az óvodások műsora után Szabóné Karsai Mária köszöntötte a megjelenteket. Ebes polgármesetere beszédében arról beszélt, az óvoda kihasználtsága az elmúlt három évben meghaladta a maximálisan befogadható létszámot, a pályázat benyújtásakor 175 férőhelyre 202 kisgyerek járt (a törvény lehetőséget az arra, hogy a csoportonkénti 25 fős küszöböt húsz százalékkal átlépjék – szerk.).

Az önkormányzat több mint 260 millió forintot nyert a TOP Plusz felhívás keretében, ehhez az összeghez 12,3 millió forint önerőt biztosítottak. Ismertette, hogy a beruházás keretében két csoportszobával bővült az épület, így az óvodai férőhelyek száma 225 fő. Az új épületrészben átadó öltözőt, iroda- és raktárhelyiségeket, tárolásra alkalmas tetőteret, valamint udvari játéktárolót és teraszt is kialakítottak.

Szabóné Karsai Mária polgármester

Forrás: Molnár Péter

Rövid időn belül már a harmadik átadásra kerülhetett sor az ebesi óvodában.

2018-ban az épület teljes felújítása és bővítése, 2021-ben pedig a bölcsőde építése valósult meg. Mindezek ellenére újra férőhelyhiánnyal szembesültünk. A demográfiai adatokat megvizsgálva látható, hogy néhány év alatt 40 százalékkal növekedett az óvodás és bölcsődés korúak száma településünkön

– tudatta. A polgármester kitért arra is, hogy bár az óvoda elkészült, már készülnek a következő munkára, az iskolai férőhelyek bővítésére.

A megbecsültséget növelni kell

Az ünnepségen Latorcai Csaba parlamenti államtitkár, területfejlesztési miniszterhelyettes is részt vett. Beszédében úgy fogalmazott, komoly kihívások várnak gyermekinkre, unokáinkra. Kifejtette, hogy sokkal több hatás éri őket, sokkal nehezebb megítélniük, mi a jó és mi a rossz. Mint mondta, ebben nyújtanak segítséget a szülőknek az óvodapedagógusok és az óvodai dolgozók. – Magyarország Kormánya mindent elkövet az óvodapedagógusok és az óvodai munkatársak megbecsültségének növeléséért. Mindent elkövetünk azért, hogy végre a megbecsültségnek egy komoly fedezete megérkezhessen Magyarországra is – szögezte le, majd köszönetet mondott ezen területen dolgozók munkájáért. Kitért arra, a kormány minden segítséget megad ahhoz, hogy a családok az elkövetkező időszakban is szellemi, lelki és anyagi értelemben is gyarapodjanak.

Nagyon fontos a megfelelő erkölcsi alapot megadni a fiataloknak, Magyarország Kormánya nem fog engedni a jövőben sem azoknak az érzékenyítési kísérleteknek, melyekkel megpróbálják a keresztény elvektől eltéríteni nemzetünket

– húzta alá. Kitért arra is, az elmúlt években 120 milliárd forint fordítottak óvodai férőhelyek növelésére, így érhetett célba Ebesen is a fejlesztés.

Latorcai Csaba parlamenti államtitkár

Forrás: Molnár Péter

Ebes akarata és lendülete

Bodó Sándor országgyűlési képviselő szavai szerint a kormány elkötelezett abban, hogy a gyermekeinknek jobb sorsa legyen. Mint mondta, Ebesen ezt az általános emberi érzést még inkább komolyan veszik. Azt vallja, hogy bár a településnek ha nincs is több évszázados múltja, de az itt élőkkel azon dolgoznak, hogy legyen több évszázados jövője.

Csak azon tudunk segíteni, akiben megvan az akar. Ez az akarat itt megvan – méltatta az ebesieket.

Bodó Sándor országgyűlési képivselő

Forrás: Molnár Péter

Pajna Zoltán, a vármegyei közgyűlés elnöke kifejtette, ez a beruházás a 2021-27-es fejlesztési ciklus pályázata révén valósult meg, Ebesen még azt sem várták meg, hogy az Európai Unió azt mondja, hogy mehet. – A kormány az elmúlt évben 400, ebben az évben pedig 600 milliárd forintot fordít arra, hogy meghitelezi az a forrást, amit majd valamikor reményeink szerint az Európai Unió kifizet Magyarországnak – mondta.

Az ebesiek lendületét méltatva kiemelte, az eddig meghirdetett 54 milliárd forintos pályázatokból ők az elsők, akik már át is adták a kész beruházást.

Szavai szerint Ebes az egyik legdinamikusabban fejlődő települése a vármegyének.