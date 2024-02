A választókerület másik nagy települése Püspökladány, a sárréti településen is első ciklusát tölti a polgármester, Tóth Lajos. A TOP-pályázatok esetében némi elmaradás volt, ugyanakkor mára már itt is lezárultak a projektek. – Ezeket a programokat végül is a város teljesítette, csak ami mondjuk ezelőtt hat évvel a vármegye élmezőnyében tartotta a forrásmegítélés szintjén a várost, az mostanra az árak változása miatt már nem olyan látványos fejlesztést hozott. Ezért érezhetik úgy Püspökladányban, hogy több volt ebben a ciklusban. A mostani tervek viszont ambiciózusak. A zeneiskolánál még nagyon komoly tartozásunk van, de például a művelődési háznál látható megújulás van, tehát vannak eredmények. Itt a tartozásunk a tanuszoda megépítése, de nem adtuk fel, addig kell menni, míg az rendben nem lesz. A másik pedig az M4 építésének gyorsítása. Aki jár arra, az látja, hogy most Kisújszállás környékén jár az építkezés, az a vágyunk, hogy mire ott végeznek a munkával, addigra legyenek meg az engedélyes tervek a Püspökladányig való folytatásra. A Közlekedési Minisztérium abszolút partner ebben – tudatta a fejleményeket.

Az utolsó darabka is a helyén, teljes lett Püspökladány kerékpárút-hálózata

Forrás: Napló-archív

Turisztikai bomba fog robbanni Hortobágyon

Bodó Sándor úgy látja, a kisebb településeket a rugalmasságuk húzta ki a bajból, előnyben lehetnek azok, ahol ipari parkot alakítottak ki vagy alakítanak ki a jövőben.

Nagyon bízok abban, hogy az egyeki ipari park hamarosan életre kel, vannak is tárgyalások. Tiszacsegének van egy óriási turisztikai vonzata, de ott is lesz városközpont rehabilitáció, piacépítés és a belvízelvezetésen is dolgoznak. Hortobágyon az utóbbi évtizedek legnagyobb fejlesztése zajlik most, arra a falura szerintem rá sem lehet ismerni, ott most egy jó értelemben vett turisztikai bomba fog robbanni a következő kihajtási ünnepen

– kezdte sorra venni a választókerület településeit.

Hortobágy annyit fejlődött, hogy szinte rá se lehet ismerni

Forrás: Napló-archív

Mint mondta, Nagyhegyes a maga erős gazdasági potenciálját fenntartja, ez egy élhető település, ami különlegessé teszi helyzetét, hogy itt már érződik a BMW gazdasági hatása, az ingatlanárak városi szintre emelkedtek, nem is nagyon van szabad kapacitás. Nagyhegyeshez hasonlóan Ebesen is megjelennek a debreceni gazdasági fejlesztésnek a pozitív hatásai.

– Az, hogy időnként ezeken a településeken is hírek és rémhírek kezdenek el terjedni, az valamilyen szinten része a magyar közéletnek. Én egészen biztos vagyok benne, hogy Ebesen is egy nagy felelősséggel gondolkodó településvezetés van, csak és kizárólag olyan fejlesztést fognak megvalósítani, ami mindannyiunk érdeke – szögezte le a honatya.

Úgy látja Hajdúszováton is sok minden megújult, nagyon sok minden megváltozott. – Természetesen ott azért nehezebb az élet, és hiszem, hogy előbb-utóbb ennek a debreceni körnek ők is részesei lesznek. Nádudvar esetében egy erős gazdasági potenciál van a háttérben, ez mindenképpen ad egy stabilitást, egy szorgalmas, törekvő önkormányzat volt ebben a ciklusban is. Ami most nagy feladat itt, az a strandfürdő tulajdonjogának a rendezése, hiszen ott még részben a szövetkezeti tulajdon is van a régi időkből – mutatott rá.