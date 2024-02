Ez év harmadik negyedévében már akár el is kezdődhet a 42-es főút legrosszabb szakaszainak felújítása, továbbá a következő hetekben rendeződhet az út Püspökladányon átvezető részén évek óta tapasztalható csatornafedlap-probléma – tájékoztatta a Cívishírt Bodó Sándor, a térség országgyűlési képviselője, akit az útkezelő, a fedlaptulajdonosok, valamint a püspökladányi, a bárándi és a földesi polgármester bevonásával a napokban a témában Püspökladányban megtartott tanácskozást követően kérdeztünk.

Gyorshajtók, fedlapcsörömpölők

Lássuk azonban először, mi is a probléma a 42-es számú főúttal.

Püspökladány városában kettő is van, azon túlmenően, hogy a 2020-as évek közepéhez közeledve a 14 ezres városban hogyan lehet napi több ezer kamiont is átvezető főút? A válasz egyszerű: a 2000-es években már kész volt Püspökladány keleti „elkerülőjeként” szolgáló, a 4-est és a 42-es összekötő út terve, aminek a megvalósítását akkor a politika sodorta el. Így várni kell az M4-re, ami a ladányiak szemüvegén keresztül nézve rendkívül lassan közeledik.

Az alapproblémába azért avattuk be az olvasókat, mert az összefügg a 42-es főút mindkét nagy gondjával. Tehát az egyik baj, hogy rengeteg a kamion, amelyek az engedélyezett 50 kilométer/órás sebességnél a szubjektív megítélés szerint gyorsabban hajtanak; rendőri ellenőrzés pedig, nyilván kapacitás hiányában, csak nagyon ritkán van, így a külső sávban a kamionok – a ladányiak szóhasználatával „dübörgő elefántcsorda” – veszélyeztetik a közlekedők biztonságát, no meg hatalmasakat döccennek az aknafedeleken.

Püspökladány belterületén nagy a kamionforgalom

Forrás: BDR Média

Több mint egy évtizedes probléma

És ezzel meg is érkeztünk a minapi megbeszélés egyik témájához, nevezetesen, kinek és mit lehetne tenni annak érdekében, hogy ne döccenjenek a kamionok, ne rongálódjanak folyamatosan az aknafedelek. Igen, ne rongálódjanak tovább, mert jó néhány közülük már balesetveszélyes, akár be is szakadhat a kamionkerekek alatt. Ezért más megoldás híján a 42-es főút városon átvezető 2x2 sávos szakaszán a forgalom elől piros-fehér csíkos táblákkal egyszerűen lezárják a külső sávot. Ez a probléma több mint egy évtizedes, számos alkalommal kapott már nyilvánosságot. Tény, az aknafedelekkel eddig érdemben senki sem tudott mit kezdeni.

A Magyar Közút évekkel ezelőtt azt válaszolta, hogy az aknafedelek a kamionok keréknyomvonalában vannak, és ezért csak időlegesen lehet segíteni a problémán, a végleges megoldás az M4 lesz, ami majd „elviszi a forgalmat” a városból.

Bodó Sándor elmondásából kiderült, ezúttal sem egyszerű a helyzet, ugyanakkor minden résztvevő a maga területén a megoldást kereste.

Ez egy háromszereplős történet. Püspökladány önkormányzata, a szennyvízcsatorna fedlapokat tulajdonló Tiszántúli Regionális Vízművek (TRV), valamint az útfelügyelő és a csapadékvízelvezető-csatorna befolyóinak gazdája, a Magyar Közút. Ez utóbbi kettőt terheli a felelősség, hogy rendben legyenek a fedlapok. A probléma megoldásában a 24. órában vagyunk, hiszen tarthatatlan már a főút városon áthaladó szakaszának problémája. A szakértők megállapították, hogy a 19 csatornafedlapnak mintegy felét és a környezetében lévő úttestet feltétlenül javítani kell.

A csapadékvíz-elvezető rendszer közel 190 bevezetőrácsa és környezetének egy része is javításra szorul. Hogy pontosan mennyi, azt a szakemberek döntik majd el, de általában a kereszteződések környezetében lévők a problémásak, ugyanis ott a csatornafedelek jobban ki vannak téve a külső hatásoknak. A Közút, valamint a TRV képviselője vállalta, hogy március végéig kijavítja a csapadékvíz-elvezető fedlapokat. Ehhez az időponthoz ragaszkodtak a megbeszélés résztvevői. Erre a pénz már megvan – tájékoztatott Bodó Sándor országgyűlési képviselő.

A Közút, valamint a TRV képviselője vállalta, hogy március végéig kijavítja a csapadékvíz-elvezető fedlapokat

Forrás: BDR Média

Húsz kilométert hat szakaszban

A megbeszélés másik témája az volt, hogy elodázhatatlan a 42-es főút néhány szakaszának felújítása. Konkrétan: a sárrétudvari leágazástól Bárándig, Bárándtól pedig néhány, már újraaszfaltozott rész kivételével a Keleti-főcsatornáig. Az út minőségére jellemző, hogy már a kamionosok mindegyike sem vállalja be az ezen való közlekedést, és inkább a bihari kis falvakon keresztül kanyarogva jutnak el a főút jó állapotban lévő, országhatár közeli részére. Persze a szóban forgó útszakasz rossz állapota sem mai keletű. Utoljára jó negyedszázaddal ezelőtt kapott új aszfaltborítást, azóta pedig csak ott kátyúznak, ahol már nagyon muszáj. A témára meglehetősen jó rálátással bíró szakember szerint azért odázzák folyamatosan a 42-es teljes felújítását, mert az állam a majdan a főút alternatívájaként funkcionáló M4-es gyorsforgalmi útra összpontosít.

– A tanácskozás a főút sárrétudvari elágazásától a Keleti-főcsatorna környéki részig terjedő, nagyon rossz állapotban lévő szakaszainak felújítására fókuszált. A szakemberek is azt állapították meg, hogy azokon a helyeken a legrosszabb a 42-es főút burkolata. A felmérés alapján hat szakaszra bontották a felújítandó részt, nyilván a legrosszabbal kellene kezdeni. A települési önkormányzatok és a szakma által egyaránt támogatott felújítási csomag megvalósítására kérnek támogatást, több mint tízmilliárd forintot. Azért szükséges ekkora összeg, mert nem egy helyen az útalapot is meg kell újítani.

Ezt az útmegújítási tervet jóváhagyta a földesi, a ladányi és a bárándi önkormányzat. Amennyiben meglesz a pénz, a Magyar Közút a legrosszabb állapotban lévő részen el tudja kezdeni a munkálatokat. Ez, ha az ügyben mindenki a lehető leggyorsabban teszi a dolgát, várhatóan 2024 harmadik negyedévében történik meg. A napokban megkapom a 42-es főút felújításának tervezett költségét, amivel megyek a közlekedési minisztériumba a támogatás folyósítása miatt

– mondta Bodó Sándor, akitől azt is megkérdeztük, mi újság az M4 gyorsforgalmi út építésével, mikor érheti el Püspökladányt. Amihez csak itt tesszük hozzá, hogy azzal végre megoldódna a kamionok gyorshajtása, a fedlapprobléma, a rezonancia keltette épületállagromlás, a zaj- és porterhelés a belvárosban.

Bodó Sándor országgyűlési képviselő az M4 folytatásáról is beszélt

Forrás: Napló-archív

– Néhány hét szünet után ismét dolgoznak a munkagépek a Törökszentmiklós – Kisújszállás kelet közötti gyorsforgalmi szakasz építésén, amely a terv szerint 2025 negyedik negyedévében elkészül. Akkor már csak körülbelül 25 kilométerre lesz az autóút végpontja Püspökladányhoz. Akkorra kellene a Kisújszállás kelet – Püspökladányi rész építését úgy előkészíteni, engedélyek, pénzügyi források rendelkezésre álljanak, hogy ott rögtön folytathassák az M4 építését. A hazai út- és forgalmi viszonyok mellett 30-40 kilométernél hosszabb pályaszakaszt nem lehet építeni, mivel a terelések, forgalomkorlátozások miatt csökkenne a közlekedés biztonságossága – mondta.