Ezeket mindenképp vidd magaddal, ha nagyobb kerékpáros kirándulásra indulsz

– Ha valaki egy nagyobb túrát szeretne tenni kerékpárral, fontos, hogy figyeljen a folyadékbevitelére, vigyen magával megfelelő mennyiségű vizet. A biztonság kedvéért érdemes elrakni például csokit vagy szőlőcukrot is, ha esetleg leesne a vércukorszint – mondta Vígh Tamás. Javasolja továbbá a bukósisak használatát is, hiszen egy kisebb esés is okozhat erősebb fejsérülést. Indulás előtt érdemes tájékozódni a várható időjárásról, s az annak megfelelő viseletet kiválasztásáról.

Készüljünk arra, hogy városon kívül erősebb a szél, illetve mindenképp szükséges a láthatósági mellény is

– hívta fel a figyelmet. Hozzátette, szerencsére sokkal kényelmesebb a terep az Alföldön, mint például a Mátrában, de ettől függetlenül mégis javasolt váltós kerékpárral túrázni, ugyanis széllel szemben egyszerűbb a könnyebb fokozattal haladni.

Az Alföldön kényelmes a terep a kerékpáros kiránduláshoz

Forrás: Napló-archív

A Debreceni Sportiskola szakosztályvezetője elmondta, fogyásra ideális a kerékpározás, jobban kíméli az ízületeket, mint például a futás. Aki a téli pihenő után szeretné az elmúlt hónap minimális mozgásának lerakódását letekerni, az az elején kisebb távokat, 6-8-10 kilométereket tegyen meg az első pár alkalommal, fokozatosan szoktassa hozzá magát a nagyobb fizikai igénybevételhez.

– Sokan esnek abba a hibába, hogy azonnal nagy tempóval kezdenek a minél gyorsabb eredmény eléréséért. Ez egyrészt azért nem ajánlott, mert nincs hozzászokva a szervezet ahhoz, hogy hosszabb távon is magas intenzitással működjön. Másrészt a sebesség nem feltétlenül teszi hatékonyabbá a fogyást. A sok folyadék bevitele viszont igen – emelte ki.

Debrecen az ország egyik éllovasa a kerékpáros fejlesztéseknek

Az elmúlt 8-10 évben sokat fejlődött a város kerékpárút-hálózata, s ezzel párhuzamosan pozitív irányban fejlődött a helyi kerékpáros közösség is. A 4-5 évvel ezelőtti rendezvényeinken sokkal rosszabb állapotú kerékpárokkal jelentek meg az emberek, de manapság egyre inkább jellemző, hogy odafigyelnek a biciklijük műszaki állapotára

– fogalmazott Vígh Tamás.

Véleménye szerint Debrecen az elmúlt évek alatt az ország egyik éllovasává vált a kerékpáros fejlesztéseket tekintve. Meglátása szerint a fővárossal ellentétben itt logikusan, strukturáltan épült ki a kerékpárút-hálózat, például nem feltétlen a legforgalmasabb utakon helyezték el a kerékpáros felfestéseket.