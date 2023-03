Mint elhangzott, csaknem 660 millió forintba került a Debreceni Extrémsport Park. – Egy nagyon speciális, több sportágat kiszolgáló parkról beszélünk. Egész pontosan 5 pályát tartalmaz a sportpark: BMX freestyle, kerékpáros triál, gördeszka, görkorcsolya és kerékpáros pumpapálya. Azt hiszem, hogy ez egy újabb lökést ad ezen sportágak vonatkozásában a fejlődésnek – tette hozzá a polgármester. Leszögezte, a pályák kialakításakor nagyon fontos szempont volt, a kezdőktől egészen a versenysportolókig mindenki használhassa, élvezhesse és gyakorolhassa tudását, képességeit ezeken az eszközökön.

– Remélem, a sportolók meg tudják majd erősíteni, hogy az a szándék, ami a pálya tervezés és megvalósítása során a város részéről megfogalmazódott, az valóban egy jó ügyet szolgál. A komplexum európai uniós, kormányzati támogatásból és jelentős részben önkormányzati saját költségvetési forrásból valósult meg – fűzte hozzá.

Révész Máriusz, a Miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára az átadón kiemelte, az a feladata, hogy az embereknek könnyebbé tegye az életét: hozzanak létre olyan létesítményeket, szervezzenek olyan programokat, aminek köszönhetően az emberek mozognak, egészségesebben élnek és fittebbek lesznek.

Nagyon sok mindent tettünk az elmúlt időszakban, de van egy különösen fontos célcsoport: ez pedig a gyerekek. Különösen oda kell figyelni rájuk, igaz, bevezettük a mindennapos testnevelést, de ha megnézzük az adatokat, akkor azt látjuk: az elhízott, túlsúlyos gyerekek aránya nagyobb, mint az előző évben volt

– emelte ki. Hozzátette, ennek számos oka van, mint például a túlzott telefonhasználat. Ennek ellenére az is biztos, a gyermekeink egyre kevesebbet mozognak, ezért is nélkülözhetetlen kitalálni, hogy is lehetne őket megszólítani.

Ha körbenézünk, akkor láthatjuk, ez egy olyan park, ami nagyon sok gyermeket meg fog szólítani Sok fiatalt rá fog venni arra, hogy mozogjon. Ez a pályarendszer Magyarországon a legnagyobb, legerőteljesebb, és Debrecen igazán büszke lehet rá – tette hozzá.

