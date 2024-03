Eddig főként a gyógyszergyár dolgozói használhatták ki a Pallag felé vezető kerékpárutat, azonban hamarosan a pallagi lakosok is gond nélkül bringára pattanhatnak, ha Debrecenben szeretnének elintézni valamit, és a debreceniek is szervezhetnek nyári kiruccanást a településrész felé.

Ugyan 2023 őszén már megírtuk, hogy folytatódhat a kerékpárút építése, a Haon szerkesztősége nemrégiben figyelt fel rá, hogy már javában zajlanak a munkálatok a Pallagi úton, a Tábor bejáró út környékén. Megkérdeztük a debreceni polgármesteri hivatalt, mekkora szakaszon készül a bicikliút, mikorra fejeződik be, és milyen forrásból finanszírozták a beruházást.

Mint válaszukban írták, 2020 augusztusában indították el azt a pályázati eljárást, amely köszönhetően a pallagi kerékpárút első üteme elkészülhetett.

Ennek részeként épült meg 657 méter hosszan a bicikliút a Móricz Zsigmond körút, a Pallagi út és a Benczúr Gyula utcai csomóponttól egészen a gyógyszergyár gazdasági bejáratáig.

Hozzátették, a most épülő szakasz kivitelezési munkálatai 2023. október 24-én kezdődtek meg Pallag belterületén, a Manninger Gusztáv és a Szelényi Ferenc utcák közötti szakaszon. Ezen a részen mindössze kisebb befejező munkák vannak még hátra.