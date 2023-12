Több mint két évtizede visszatérő ígéret a Tiszafüred és Debrecen közötti, a Hortobágyon átvezető kerékpárút. Egy ilyen, turisztikai élményekben szűkölködő vármegyének, mint Hajdú-Bihar, kézenfekvő, mennyire jól jönne, ha a Tisza-tóig lehetne tekerni. A puszta is más értelmet nyerne nyeregből. A vágyott útvonal azonban újra és újra „lefutott” a tervezőasztalról. Korábban elsősorban az államkincstár szűkössége miatt, újabban azért, mert a Debrecentől északnyugatra eső, a BMW-gyárat is magában foglaló területek közúti és vasúti térképét alapvetően rendezi át a végéhez közeledő gazdaságfejlesztés.

Mit kell érteni ezen az „átrendezésen”?

Alapvetően a 33-as főút szélesítését a látóképi csomópontig, új utakat az ipari övezetben, sztrádakapcsolatokat, a 108-as vasútvonal megváltozott debreceni nyomvonalát, valamint a Balmazújvárosig tartó szakasz villamosítását.