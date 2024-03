Hajdúszoboszlónak múlt év október 1-jétől új rendőrkapitánya van. Aranyi István rendőr ezredes, kapitányságvezető írásos beszámolójához kapcsolódóan elmondta, hogy az átmenet zökkenőmentes volt. A rendőrkapitány számára nem ismeretlen terep a város, dolgozott itt, hiszen mint említette, 25 éve az akkori kapitányt helyettesítve ő számolt be az önkormányzat ülésén. Az érvényes szabályozás szerint egy rendőrkapitány legfeljebb két ciklusra kaphat egymás után megbízást, ezért történt három csere a vármegyében. A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőrfőkapitányság részéről Illés Zoltán alezredes, bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes elmondta, felelős döntés eredményeként történtek tavaly ősszel a kapitányságvezetői cserék. Az elmúlt öt hónap alátámasztja, hogy jók az irányok, tökéletesen illeszkednek az eddigiekhez. A munkához a főkapitányság ezután is minden segítséget megad.

A kapitányság az ország élvonalában teljesít

A beszámolóból kitűnt, hogy romlott az elmúlt évben az előző évihez képest a bűnügyi helyzet.

A vagyon elleni bűncselekmények, az erőszakos, garázda cselekmények és a csalások száma nőtt. Példának okáért 38 internetes csalás fordult elő. A felderítési és eredményességi mutatókban mindazonáltal a vármegyei főkapitányság és a helyi kapitányság továbbra is az ország élvonalában teljesít. Növelték a rendőri létszámot, és 27 százalékkal, azaz 200 órával több volt tavaly a közterületen teljesített szolgálat, jelenlét. A közlekedési helyzetről szólva elhangzott, jelentősen csökkent a személyi sérüléssel járó balesetek száma, illetőleg csak egy halálos kimenetelű baleset történt, de ez az év rosszul kezdődött. A balesetek okai között jóval kevesebb alkalommal játszott szerepet az ittas vezetés.

Képviselői felvetésekre válaszolva Aranyi István többek között részletesen ismertette, hogy a városban jelenlévő vendégmunkásokra tekintettel is, és a külterületeken is fokozott rendőri jelenlétet biztosítanak. Megjegyezte a harmadik országbeli vendégmunkások tekintetében nincsenek negatív tapasztalatok. A beszámolóról szólva elmondta még, hogy az eredmények előde munkájának, a rendőrállomány hozzáállásának, valamint a jó kapcsolatrendszernek köszönhetők. Ezek között kiemelte a polgárőrséget.

A Hajdúszoboszlói Polgárőr Közhasznú Egyesület beszámolójához fűződően Nemes Gyula kijelentette: maroknyi csapatuk ezután is mindent megtesz a város közbiztonságának javításáért. A szervezet márciusban országos elismerésben részesült. A mezei őrszolgálatot a polgármesteri hivatal működteti. Az elmúlt évről készített tájékoztatóhoz dr. Sléder Tamás aljegyző, adó- és rendészeti irodavezető többek között elmondta, hogy három vadkamerát használnak. A város közrendjéért, közbiztonságáért dolgozók munkáját megköszönve a képviselők elfogadták a beszámolókat és a tájékoztatót.

Ingyenesen utazhatnak a nappalis diákok

Az egyeztetések alapján a képviselő-testület úgy határozott, hogy nem bővíti az önkormányzat a menetrend szerinti helyi autóbusz-tömegközlekedést, továbbra sem lesz járat a keleti városhatárban lévő hipermarketekhez. A döntés háttere a korábban többször felvetett lakossági kérések. Mindezek alapján megvizsgáltatták a Volánbusz helyközi járatok bevonásának lehetőségét, és a 2A helyi járat útvonalának megváltoztatási lehetőségét is.

Minden diák, aki Hajdúszoboszló valamely oktatási intézményének nappali tagozatos tanulója, beleértve a nem csak helybeli lakosokat, ingyenesen használhatja a helyi autóbusz-tömegközlekedést május 1-jétől. Az országos tömegközlekedésben márciustól érvényes változások nem érintik a helyi közlekedést, a képviselő-testület ennek kapcsán hozta meg határozatát.

A képviselő-testület a diákok ingyenes utazásáról is döntött

Forrás: Napló-archív

Intézményeket érintő döntések

Béremelésekre kerül sor az önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak körében. Biró Anita képviselő javaslatára a testület felülvizsgáltatta a polgármesteri hivatallal, hogy a decemberi 10 százalékos minimálbér-emelésen túl megvalósul-e mindenütt az 5 százalékos illetményemelés.

Az előterjesztés alapján a képviselő-testület támogatta, hogy január 1-jétől a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda, a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde nem pedagógus dolgozói, valamint a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális-, Család- és Gyermekjóléti Központ alkalmazottainak béremelésére differenciálható módon, összesen 30,3 millió forintot fordítsanak az elmúlt évi pénzmaradványból. Az óvodai és a bölcsődei intézmény pedagógusainak személyi juttatásaira és járulékaira pedig összesen 22,8 millió forintot különítettek el a költségvetési tartalék terhére.

A Társ Szociális Intézmény pszichiátriai betegek nappali ellátását vállalja 2012 óta Hajdúszoboszlón, a Társ Egyesület éves beszámolóját elfogadták. Nem támogatták viszont a a Debreceni Baptista Gyülekezet kérelmét, akik 50 férőhelyes idősek otthona létesítését tervezik ingatlanvásárlással Hajdúszoboszlón. Biró Anita, az önkormányzat szakmai bizottságának elnöke többek között elmondta, az önkormányzat nem köteles ilyen intézményt működtetni, a városban működő otthonok egyikével sincs szerződésük.

A Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda a helyi önkormányzat intézménye az új törvényhez igazodva átalakította a 2023-2028. évekre szóló továbbképzési programját és ehhez kapcsolódva a szakembereinek beiskolázási tervét, melyeket a képviselők jóváhagytak. Az óvodai beiratkozás időpontjairól is határoztak. Ez alapján a beiratkozókat április 29-30., valamint május 2-3. napokon 8 és 16 óra között várják a tagóvodákban. Továbbra is dr. Bihari-Horváth László vezeti a Bocskai István Múzeumot. Az öt évre szóló, magasabb vezetői állás meghirdetésére a megbízás lejárta miatt került sor, egy pályázat érkezett be. A jelenlegi igazgató 10. éve arat sikereket munkatársaival.

Továbbra is dr. Bihari-Horváth László vezeti a Bocskai István Múzeumot

Forrás: Napló-archív

A Bocskai István Múzeum, majd pedig a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár elmúlt évi tevékenységéről szóló beszámolót és idei munkatervét is jóváhagyták.

Bővül a fizetőparkolók száma a főszezonban

Nem javult a parkolási helyzet, különösen a turisztikai főszezonban nagy a gond a fürdő közeli lakóövezetekben. Az előző intézkedésekhez képest újabb döntés született, több parkolót díjkötelessé nyilvánított a képviselő-testület, három parkolóóra telepítésével.

A fizetőparkolás a június 15-e és augusztus 31-e közötti főszezoni időszakot érinti, és naponta reggel 7 órától este 8 óráig érvényesül. A rendeletmódosításban érintett az Arany János utca 44. szám alatti parkoló, a Bányász utca 28. számtól az utca végéig terjedő, továbbá a Szilfákalja 20. szám előtti és a Szilfákalja 33-45. szám közötti terület.

A városgazdálkodási nonprofit zrt.-nél regisztrált helyi lakosok számára azonban ezen parkolók használata a meghatározott időszakban is ingyenes! A cél ugyanis az, hogy ezeken a területeken élők a lehetőségekhez képest könnyebben parkolhassanak.

Megkezdődhet a Lurkó óvoda korszerűsítése

Az önkormányzat az óvoda felújítására TOP Plusz európai uniós támogatást nyert el, de a közbeszerzési eljárás eredménye szerint a legkedvezőbb kivitelezői ajánlat bruttó 452,9 millió forint. A képviselő-testület ezért úgy döntött, hogy a még szükséges 172,8 millió forintot a városi költségvetés fejlesztési tartalékából biztosítja. Az „Okosmegoldások és a Hóvirág utca infrastrukturális fejlesztése Hajdúszoboszlón” elnevezéssel 500 millió forintot nyert az önkormányzat európai uniós TOP Plusz forrásból. A módosított kiviteli tervek szerint a beruházás költsége az utcán 43,9 millió forint többlettámogatási igénnyel jár. A képviselők egyetértettek azzal, hogy a támogató jóváhagyását kezdeményezik. A városgazdálkodási nonprofit zrt. újítja fel a Járóbeteg-Ellátó Centrum parkolóját a képviselő-testület megbízása szerint. A munkálatok megkezdődtek, a beruházást az önkormányzat 27,4 millió forint saját forrásból valósítja meg.