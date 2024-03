Szombaton tartják a Föld órája nevű akciót, amellyel a klímaváltozásra és annak negatív hatásaira irányítják a figyelmet. A kezdeményezés részeként 20 óra 30 perctől a bolygó számos nevezetessége elsötétül egy órára, a programsorozathoz pedig több magyar település, köztük Hajdúszoboszló is csatlakozott idén.

Czeglédi Gyula polgármester Facebook-posztja szerint este a fürdővárosban is lekapcsolják a nélkülözhető világításokat, valamint 20.30 és 21.30 között közös sétát is szerveznek, melyen a városvezető is részt vesz. A séta Bocskai István szobrától Pávai Vajna Ferenc szobráig tart.

A szombati Föld órája alkalmából a WWF Magyarország egyébként arra buzdít mindenkit, hogy egy hozzá közel álló tevékenységgel vegyen részt a kezdeményezésben. Az idei akcióra egyéni vállalással a www.foldoraja.hu weboldalon lehet regisztrálni.