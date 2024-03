Az NMHH tavaly nyáron indított programja gyakorlatias és szórakoztató ötletekkel szólítja meg a szülőket és a gyermekeket: például tartsunk rendszeresen mobileszköz-mentes családidőt, alkossuk meg közösen a mobil eszközök használatának házirendjét, és beszélgetéseinkből ne hagyjuk ki az online térben szerzett élményeinket sem.

Az NMHH zászlajára tűzte a gyermekek védelmét, amely tevékenységét nem klasszikus hatósági feladatellátás keretében látja el, hanem edukatív, preventív módon kíván részt venni a gyermekek tudatos médiafogyasztásának és -használatának elősegítésében, a gyermekek és családok biztonságának hatékony védelmében.

Kiemelt stratégiai cél a gyermekvédelem

– Az NMHH kiemelt stratégiai célja a gyermekvédelem, melynek keretében különböző médiatudatosságra nevelő, az online veszélyekre felkészítő programokat, akciókat szervezünk. Működtetünk Médiaértés-oktató Központokat, ahová gyerekeket várunk, de fontos célközönségünk a felnőttek, szülők, családok is – ismertette a Hajdú Online-nak Somogyi Ákos, az NMHH Gyermekvédelmi Főosztályának vezetője. Mint kifejtette, általánosan felmerülő kérdésekre igyekeznek egyszerű, könnyen érthető tartalmak által kapaszkodókat adni a biztonságos digitális jelenléthez.

Somogyi Ákos, az NMHH Gyermekvédelmi Főosztályának vezetője

Forrás: Molnár Péter

Somogyi Ákos kiemelte, nemcsak online kampányokat szerveznek, hanem a Mobil a családom? programon keresztül a Momentán Társulattal együttműködve, színpadi játékok keretében, szórakoztató formában mutatják be a digitális eszközök használatával kapcsolatos örömöket és kihívásokat.

Az interaktív műsorban nemcsak az egyes szituációkba képzelheti bele magát a közönség, de alakítója is lehet a történetnek. Így nincs két egyforma előadás, jobban rá tudunk világítani a megjelenő problémákra

– fogalmazott a szakember. Az előadásokat szakmai hozzászólás is segíti, a Médiértés-oktató Központ szakértője reagál a történtekre, magyarázza a színpadi játékot.

Érdemes figyelni a gyermekeink által adott jelekre

A korábbi állomásokkal kapcsolatban Somogyi Ákos megjegyezte, Szombathelyen és Szegeden is aktív volt a közönség, s talán a vártnál is tájékozottabbak voltak a fiatalok mind az online platformokkal, mind a különböző digitális jelenségekkel, veszélyekkel kapcsolatban.

– Érdemes figyelni az apró jeleket is, mint például a gyermek hangulatváltozását, vagy éppen ha elkezd távolodni a digitális eszközöktől, akár ez is egy problémát jelezhet. Mint ahogy az élet más területén, itt is fontos a bizalmi kapcsolat kialakítása, a beszélgetés a digitális világról – javasolja az NMHH-szakértő azon szülőknek, akik aggódnak gyermekeik online biztonságáért. Van eszköz a kezedben – Útmutató a digitális szülői felügyelethez címmel jelent meg a közelmúltban a hatóság legújabb kiadványa, amely a különböző digitális eszközök, rendszerek szülői felügyeleti beállításaiban segíti a családokat.