Talán a baleset szerencsétlen volta, talán a több ember halálát okozó esemény volt az, ami miatt a nemrégiben történt Faraktár utcai gázolás beszédtémává vált Debrecenben. Mint ismeretes, két autó összeütközött, majd mindketten a járdára sodródtak, ahol gyalogosok is álltak. A baleset következtében két felnőtt és egy gyermek is életét vesztette. Habár a legtöbben a fizika torz fintorának tarják a végeredményt, sajnálatosan a közösségi oldalak fórumain meglehetősen eldurvultak a hozzászólások.

Lesújtó tény, hogy meghalt három ember, de vajon valóban csak ennyi áldozata van a balesetnek? Debreceni szakembert kérdeztünk arról, mit élhet át egy hasonló esetben a balesetet okozó sofőr, milyen lélektani folyamatokon megy keresztül a hozzátartozó, illetve milyen érzelmek dolgoznak a kommentelőkben.

Ez a kérdés nagyon komplex válaszokat von maga után. Nagymértékben befolyásoló tényező a sofőr személyisége és annak érettsége. Hogyan áll a felelősségvállalás kérdésével az élete számos területén, mennyire szorongó típus, milyen az alkalmazkodó képessége a váratlan helyzetekhez, milyen a megküzdő képessége

– nyilatkozta a Haonnak Szilágyi Dorina. Az egészségpszichológus, klinikai szakpszichológus jelölt szerint egy ilyen traumatikus esemény, melyben a sofőr járult hozzá az elhalálozások bekövetkezéséhez, óriási teher lehet. Szembesülni a vétségének a következményével, hogy egy olyan hibát követett el, mely halálhoz vezetett.

Mint mondta, elsőként megjelenhet a dermedtség, amikor a vétkes még nem tudja feldolgozni a történéseket, ezt követően jöhet a tagadás állapota, amikor megjelenhetnek a következő gondolatok: „ez biztos nem történt meg”, „nem lehetek én a hibás”, satöbbi. Majd találkozik a realitással, amikor szembesül a valóság tényével. Ilyenkor megjelenhet a bűntudat, a szégyen érzése: szembenézni a hozzátartozók gyászával, haragjával.

– Mivel egy súlyos közlekedési balesetről van szó, így a publikum irányába is fel kell vállalni a vétkesség tényét. Nem mellesleg önmagával is szembe kell tudni néznie. Mivel ez egy óvatlan, gondatlanságból elkövetett és nem előre eltervezett halált okozó cselekmény, így ilyenkor felmerülhet a sofőrben az ő létezésének, hatóképességének, a létjogosultságának a kérdése is – fogalmazott Szilágyi Dorina. Megjegyezte, mindezek feldolgozására az illetőnek biztosan szüksége lesz szakember segítségére. Mint mondta, ez egy olyan bélyeg, amit a vétkes örökké magán visel és ennek feldolgozása óriási teher.

Bonyolult feldolgozási folyamat lehet a családnak

Kitértünk arra is, hogyan dolgozzák fel a balesetben elhunytak hozzátartozói szerettük hirtelen távozását.

A gyász különösen megterhelő érzelmi állapot, amely nem megfelelő körülmények között negatívan befolyásolhatja az egészséget. A gyász feldolgozásában kiemelkedő jelentősége van a társas támogatásnak

– vázolta fel a pszichológus. Úgy véli, szerencsés esetben a közeli hozzátartozók és a barátok betölthetik ezt a szerepet, ugyanakkor ebben az esetben mindenképpen érdemes lenne kompetens szakemberhez, pszichológushoz, klinikai szakpszichológushoz fordulniuk a hozzátartozóknak, mivel ez nem egy egyszerű gyászmunka, komplikált gyászfolyamat veszélye is fennállhat, tekintettel a veszteség váratlansága és erőszakossága miatt.

– Ilyenkor hasonló folyamat játszódik le a gyászolók esetében is, a rossz hírrel való szembesüléskor igen gyakori reakció a tagadás, ami egyfajta önvédelmi mechanizmusként fogható fel: az érintett személy megpróbálja megóvni önmagát a túlzó mértékű lelki traumától. A hír hallatán érzelmi bénultság, kiüresedettség érzése léphet fel – mutatott rá. A szakember hozzáfűzte, mások az érzelmek sokféleségét élik meg, és képtelennek érzik magukat arra, hogy uralkodjanak az érzéseiken. Ezt követően jön a kontrollált szakasz, amikor a gyászolók gépies módon végzik mindennapi aktivitásukat, miközben úgy érezhetik, a körülötte zajló történéseket csak álmodják.

Szilágyi Dorina azzal folytatta, ezt követően a gyászoló a tudatosulás szakaszába lép, ahol újra intenzív érzések kerülhetnek felszínre, például harag, félelem, fájdalom, kétségbeesés. Ezek feldolgozásában tud egy szakember jelentős segítséget nyújtani, hogy később a haláleset tényét át- és feldolgozza az illető.

Milyen reflex indul be a kommentelőkben?

Megkérdeztük, mi zajlik le azokban, akik a közösségi médiában megítélik a sofőrt. Szerinte egy ilyen típusú hír általában nagyon megmozgatja a társadalmat, hiszen mindenkinek van legalább egy olyan fontos hozzátartozója, akinek az elvesztése, már csak gondolati szinten is, nagy érzelmeket válthat ki.

– Rendszerint egy ilyen esemény hallatán elgondolkodunk, hogy ez velünk vagy esetleg egy hozzátartozónkkal is megtörténhetett volna, ami még intenzívebb reakciókat válthat ki az emberekből. Ebből adódóan megjelenhet intenzív harag, düh, extrém mértékű hibáztatás – tudatta.

Szilágyi Dorina szerint ennek ellenére érdemes belegondolni abba, hogy ez egy tragédia az elkövetőnek is, mely gyászfolyamatot van maga után, és emiatt ugyanúgy szüksége van a társas támaszra, segítségre.