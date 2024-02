– Úgy tudom, a második világháború után kényszerbérleményként a város szegényeknek utalta ki, szerény összegért idős emberek éltek a házban, így abban az időszakban az állagmegóváshoz szükséges felújítások is elmaradtak. Az épület a hatvanas évek közepén került az édesapám családjának tulajdonába. Nagyapám még cipőfelsőrész-készítőként a legnagyobb, sarki üzletben dolgozott, ahol később varroda, majd élelmiszerbolt volt. A többi üzlethelyiségben kerékpárjavító, cipész és könyvkötő műhely működött - emlékezett vissza.

Az ingatlan múltja kevésbé ismert

A ház történetéről nem sokat lehet tudni, a környékről, ahol áll, lényegesen többet. – A 18. század második felében, 1767-68-ban a 381-es ingatlan volt ez a Csapó utcán – meséli Horváth Péter helytörténész.

– A mostani Senyei-Oláh István utca ugyanis abban az időben még Csapó utca volt. Akkor még létezett a Csapó kanyar, és a mainál magasabb rangú, főbb utcája volt ez a városnak. A 19. század második felében, 1872-ben átszámozták a telkeket, és ahol most ez az emeletes épület áll, a Csapó utca 471-es számú portája lett. Debrecenben egyébként annak idején nem volt kézenfekvő, hogy hogyan is számozták a telkeket, a mai számozási rendszert 1898 körül alakították ki. Ennek az a lényege, hogy ha Nagytemplomnak háttal állunk, akkor jobb kéz felé mindig a páratlan, bal kéz felé pedig a páros számok esnek. Ez a belvárosban a mai napig jobbára így van. Az utca a festő, grafikus Senyei-Oláh István nevét 1972-ben kapta – ismertette Horváth Péter, aki elmondta azt is, hogy a szomszédos Faragó utca nevének említése valamikor az 1845 és 1860 közötti időszakra tehető, míg a Csapó utca, amit korábban Homok utcának hívtak, az egyik legrégibb utcanév a városban. Ma már talán csak kevesen tudják, hogy nevét egy szinte teljesen elfeledett mesterség űzőiről, a magát a gubát és annak anyagát is készítő gubacsapókról kapta.

Szép emlékek őrzője

Ami pedig a most ott álló, egyemeletes, manzárdtetős sarok bérházat illeti, azt Csapos János építtette, de Horváth Péter szerint az sem zárható, bár erre adatok nincsenek, hogy az épületnek a tervezését, kivitelezését is ő maga végezte, hiszen szakmáját tekintve építőmester volt.

A ház jelenlegi tulajdonosát erős érzelmek kötik az épülethez, mint mondta, ott született, ott nőtt fel, rengeteg szép emléket őriz a környékről és az ingatlanról is, amely helyi egyedi védelem alatt áll, és ez szerinte megnehezíti az értékesítést, hiszen a felújítása plusz költséget, számos kötöttséget jelent.