A Debrecenben Hallottam nevű Facebook-csoportban tettek közzé szerdán egy fotót arról, hogy a szél kidöntött egy közúti jelzőtáblát a Szabó Kálmán utcán. A probléma ezzel csak az, hogy az oszlopra éppen egy sebességkorlátozó és megállást tiltó tábla van felfüggesztve. A gyakran arra járóknak ez nem is okozhat gondot, valószínűleg jól ismerik már az adott szakaszt, de aki először jár arra, az könnyen bajba kerülhet. Legfőképp azért, mert közvetlenül a tábla mellett egy traffibox is van, amelyben a nap folyamán benne is volt a mérőkészülék, így egyszerűen bele lehetett futni egy kellemetlen bírságba.

Persze, a kidőlt tábla talán még mindig nem lehet ok a gyorshajtásra, a poszt hozzászólásai között is többen felhívták a figyelmet arra, hogy a tábla nélkül is tudni kell, mennyi a sebességhatár, elvégre a közelben iskola és gyermekekre figyelmeztető tábla van, valamint nem messze még gyalogátkelő is található.

Néhányan azt is megjegyezték, kár, hogy nem a traffibox dőlt ki, volt aki viccesen megírta, a múltkor egy hasonló szerkezet készített egy fotót, amit sajnos túlárazottnak talált, ráadásul nem is tetszett neki.