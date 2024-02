Használatba vették a dolgozók a BMW Group Gyár Debrecen Kommunikációs Központját, amely többek között a karosszériaüzem, a festőüzem és az összeszerelő csarnok technológiái közötti kapcsolatot is megtestesíti – számolt be az autógyártó a magyar Facebook-oldalán. Hozzáteszik, a létesítmény a több mint ezer fős munkavállalói csapat kommunikációját és együttműködését is gördülékennyé teszi.

Mint írják, a kétszintes, körülbelül 19 ezer négyzetméteres épület 9 ezer 406 négyzetméteres irodaterületet kínál dolgozóinak. Az épület tervezését és kivitelezését a hatékonyság, a fenntarthatóság és a digitalizáció alapelvei inspirálták.

Az elkészült épület kívülről

Forrás: Facebook / BMW Group Gyár Debrecen

