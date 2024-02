Orrfolyás, tüsszögés, köhögés, láz és rossz közérzet – szinte mindenki küzdött, vagy jelenleg is küzd ezen tünetekkel, amit a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ csütörtöki jelentése is megerősít. Mint arra rámutattak: január 22. és 28. között közel 37 ezren fordultak influenzaszerű megbetegedéssel orvoshoz, és sajnos akadtak olyanok is, akik a súlyos légúti fertőzés miatt kórházi kezelésre szorultak, pontosan 222-en.