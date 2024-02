Bárki megcsodálhatja, sőt ingyen ki is próbálhatja a nyolcvanas évek ikonikus számítógépeit szombaton 18 óráig a debreceni Méliusz központi könyvtárának földszinti nagyelőadójában.

Számtalan generáció nőtt már fel a Commodore 64 1982-es piaci megjelenése óta, mégis a mai napig igen népszerű ez a 8 bites személyi számítógép. Egyes becslések szerint 15 milliót is eladhattak belőle. Még ma is találunk belőlük működő, sőt kifejezetten jó állapotban lévő darabokat. Ezekből mutatnak be egy szép csokornyit a debreceni programon. A vállalkozóbb kedvűek oda is ülhetnek melléjük, és játszhatnak az egykori játékokkal, valamint egy kis házibajnokság is várja az érdeklődőket.