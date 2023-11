A szabály az szabály

Vécépapír nélkül nem hagyjuk el a zsibit. Ez volt az első megfigyelésünk, amikor még a bejárat előtt távozni láttuk a még nálunk is korábban kelőket. Kézben, a gyerek kezébe nyomva, a kiskocsin tolva vagy szatyorban cipelve, de majdnem mindenki felvértezi itt magát a jutányos árú gurigákkal. Míg az árus nyers lényegretöréssel megfogalmazott figyelmeztető feliratait olvassuk: Ne fogdosd! Ne bontsd ki!, a vevő mintha felszólítva érezné magát arra is, hogy kapja magát, fizessen és a lehető leggyorsabban hagyja el a helyet. Így tettünk mi is, még a visszajárót is csak lesve számoltuk át, nehogy abba is belekössön a karakteres érvelésű kereskedő, majd bizonytalan mormogással megköszöntük a lehetőséget, a vécépapírt és a visszajáró aprót, majd kerestünk egy barátságosabb árust.

Forrás: Czinege Melinda

A meglepetés (vásárló)ereje

Amíg meg nem találtuk, a zsibi semmi mással össze nem hasonlítható vonzereje megint megérintett bennünket. Először fotós kollégánk kezéből szerették volna megvásárolni a fényképezőgépet, majd egy asztal mögül odaszóltak, vegyek mézet vagy üléshuzatot. Ehhez hasonló, a szemlélőnek elsőre értelmezhetetlen termékpárosokkal még bőven találkoztunk: a Karády-bakelitet a használt tornacipővel, a házi csalamádét biciklibelsővel, a porpaprikát a porzsákmentes porszívóval tudtuk volna egy füst alatt beszerezni.

Forrás: Czinege Melinda

A zsibin elmarad a belvárosi plázák siettető pompája, és ezzel a modern kori eladók állandó alakoskodása is, amikor elhitetik az emberrel, hogy különleges, mégis konfekcióalkatú, és ha egyszer bekerül az üzletbe, nincs gondolkodási idő, míg odanyújtja végül a bankkártyát. A zsibogó nemcsak a leleményes, hanem a megfontolt vásárló törzshelye is, megköszönve persze a diszkrét talponállók nyújtotta szusszanás lehetőségének, ami után újabb körök jöhetnek, alkudozások és a legrutinosabbaknak a további visszajárók gondos átszámolása.