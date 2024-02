Február elseje a Civilek Napja 1998 óta, ennek alkalmából szervezett találkozót február 2-án a nagyszalontai Magyar Ifjúsági Demokrata Szövetség (MIDESZ) és a Civilek a Fiatalokért Egyesület, erről az egyesület számolt be a Facebook-oldalán. Az eseményen több civil szervezet is képviseltette magát Hajdú-Bihar vármegyéből, valamint Nagyvárad és Nagyszalonta térségéből is. A programra meghívást kapott a Békés Vármegyei Civil Központ is, akik szintén delegáltak egy szervezetet a kerekasztal-beszélgetésre.