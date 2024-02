Egyedi darabok

A cívisvárosi szakember szériamunkákat készít, persze csinál egyedi darabokat is, de utóbbit sokkal kevesebbet. Mint megtudtuk, Ferencnek vannak helytörténi ihletésű bicskái is – a beszélgetés ezen pontjánál a szakember az asztalhoz hozott egy antik kést, amihez hozzáfűzte, a mestere mesterétől került hozzá, a bicska legalább 80 éves, és amit még fontos tudni róla: ez a fajta típus Debrecenben alakult ki, ami az oldalvillás bicska, azaz a páros kés.

Az 1900-as évek tájékán Némethy Lajos debreceni késkészítő készítette ezeket a díszített páros késeket. Úgy tudni, a háború után a Némethy-féle bicskás vonalat Szoboszlai Gábor rézműves folytatta Debrecenben – ő volt az én mesterem, amit már említettem is. Miután Gabi bácsi meghalt, a fia úgy vélte, nekem ajándékozza a bicskát, ugyanis én viszem tovább ezt a vonalat

– fogalmazott büszkén.

Kezünkbe is vehettük az antik bicskát, amin kakas motívumok jelennek meg. A mester aláhúzta, a néprajzosok azt mondták, a formavilág azzal van összefüggésben, hogy Debrecenben a református vallás a leggyakoribb, és a városban létezett egy templom, aminek kakas volt a toronydísze – ezért jelenik meg az alkotáson is.

Ezt a fajta formát és a rajta lévő díszeket gondoltam tovább, így született meg egy bicskaképregény ezen a késen, amit 26 éve csináltam

– fűzte hozzá mosollyal az arcán.

A bicskakészítő egy Némethy-féle, közel 80 éves kést tart a kezében

Igazi szerelem számára

A Kocsis Ferenc műhelyében töltött idő is sok mindenre választ adott, a szakember úgy mutatta be a tárgyakat, mintha azok gyémántból lennének. Finomsággal, gyengédséggel nyúlt a késekért, amik mindenféleképpen sokatmondóak, ám ő maga is megerősítette azt, amit már egyébként is sejtettünk.

– A késkészítés számomra örök szerelem, nemcsak munka, de játékosság is van benne. Nem túlzok, ha azt mondom, az életelem értelme. Erre tettem fel mindent, amit eddigi életem során soha, és minden bizonnyal a jövőben sem fogok megbánni – nyomatékosította.

Megjegyezte, van egy fia, aki egyre inkább kiteljesedik a szakmában, ügyes és szorgalmas, éppen olyan, amilyen ő maga volt évtizedekkel korábban. Elmondta, már évszázadokkal ezelőtt is megírták, kihaló félben lévő szakmáról beszélünk, amire nemcsak ő, de számos pályatársa is rácáfolt – ez pedig szerinte a jövőben is így lesz: késkészítőkre igény volt a múltban, szükség van a jelenben, és ez nem fog változni később sem.

