Szerdán leszedték a díszeket Debrecen karácsonyfájáról, dobozokba pakolták és raktárba vitték. Majd feldarabolták és elszállították a hatalmas fenyőt is, ezzel végleg lezárva az ünnepi időszakot. A főtér most kissé dísztelennek tűnhet a zsibongó vásár és a gyönyörű adventi fények után; azonban a mostanra már tényleg megérkezett tél, a tiszta, hideg, napos idő még felidézhet egy kicsit az elmúlt hetek hangulatából. A meghosszabbított üzemeltetéssel működő jégpálya pedig továbbra is várja a korcsolyázás szerelmeseit!

Daru kellett a fa lecsupaszításához

Forrás: Forrás: Czinege Melinda