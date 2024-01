– Idén még csak a jégcsarnokban voltunk, illetve korábban a Nagyerdei Stadionnál lévőnél. Bár az előbbi funkcióját tekintve jobb, a Nagytemplom előtti sem marad el tőle, ráadásul sokkal másabb, barátságosabb a hangulat itt a város közepén – fogalmazott Viktória, majd hozzátette, szomorúan tapasztalták tavaly, hogy a stadion melletti pályát nem nyitották meg, így kicsit zsúfoltabbá vált a Kossuth téri. Gergely és kisfia, Benedek visszatérő vendégeknek mondhatják magukat, hiszen az adventi időszakban több kört is megtettek a pályán. – Korcsolyáztam már korábban is, de akkor az még annyira nem volt jó, sokat estem. Egy időre fel is adtam, mert össze-vissza ütöttem magam – mondta a fiatal fiú.

Csapatépítő programnak is kiváló

A sokadik körét épp a palánk mellett kipihenő Viktor a Debreceni Egyetem hallgatója; kérdésünkre elmondta, utoljára 9 éves korában, tíz évvel ezelőtt húzott korcsolyát, ezért is igyekszik a biztos támaszt kínáló palánk mellett haladni. – A karácsonyi vásáron kint voltunk, de a korcsolyapálya használatához szükséges bátorság csak most ért utol minket. Debrecen egy nagyon jó város, tele van élettel, lehetőséggel és nem olyan zsúfolt, mint például Budapest – osztotta meg véleményét.

– Gyerekkoromban havonta több alkalommal is jártunk korcsolyázni a téli időszakban. Ez sajnos az elmúlt néhány évben kimaradt, most próbálok visszarázódni. Az első 15 perc eddig balesetmentesen telt – árulta el Dorka, aki Mándokról költözött a cívisvárosba egyetemi tanulmányai miatt. Elmondta, korábban a sárospataki, nyíregyházi és sátoraljaújhelyi pályákat használta, de nagyon elégedett a debrecenivel is. – A legszebb és legjobb város, a családom fele itt lakik, így nem volt kérdés, hogy ide költözzek – tette hozzá.

A kedvező időjárást kihasználva, a futballcipőt korcsolyára cserélve tartottak vidám csapatépítőt a BeStrong fiatal labdarúgói. – Így együtt először vagyunk itt, de külön-külön voltunk már egy párszor. Most egy kicsit vizes és zsúfolt a pálya, de így is nagyon jó élmény – jegyezték még a fiatalok.

A debreceni polgármesteri hivatal csütörtökön késő délután közölte: meghosszabbítják a jégpálya nyitvatartását: