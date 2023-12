Sokan várták már a nyitást, a látogatók és az ott dolgozók beszámolói szerint is hatalmas forgalom volt az első napon a szoboszlói jégpályán, ez valószínűleg a téliszünetnek is betudható.

– Már a szerda reggeli nyitásra is tucatjával érkeztek az emberek – tudtuk meg Ifj. Kovács Gábortól, az üzemeltető munkatársától. Elmondta, a délelőtti órákban jellemzően a kisebb korosztályt hozták a szülők, a nagyok ilyenkor még alszanak. – Délután 2 óra körül indult meg igazán a forgalom, azóta gyakorlatilag folyamatos a telt házzal megyünk – jegyezte meg. Őt is meglepte, hogy

a csúcsidőben pár óra alatt szinte az összes korcsolya elfogyott a kölcsönzőből.

Jó program a gyerekeknek

Jó érzés volt látni, ahogyan egy anyuka és kislánya láthatóan első alkalommal, de vidáman és kitartóan rótták a köröket. Középen szerelmespárok kézen fogva csúsztak, a korcsolyázás fenegyerekei pedig olykor-olykor trükkökkel is megpróbálkoztak. De természetesen akadtak szép számmal olyanok is, akik a korlát túloldaláról, a jégtől tisztes távolságban figyelték gyermekeiket, barátaikat. Beszélgettek, láthatóan jó hangulatban múlatták az időt.

Az öltözőben is sűrűn váltották egymást az emberek, az egyik édesanyával a korcsolyázás végeztével sikerült is szóba elegyednünk. Kisgyermekkel érkezett, kissé fáradtan jegyezte meg, hogy jól érezték magukat.

Másfél órája érkeztünk, most már csendesedik és kevesebben vannak, de az ünnepek után természetes is, hogy sokan vannak. Én nem szeretem, de a gyerek élvezi, hogy itt vannak a barátok, ismerősök

– mondta.

Szuper, hogy itt van ez a jégpálya

– Én az elmúlt napokban nagyon vágytam volna, de sajna zárva volt az ünnepek miatt. Egyből jöttem ahogy tudtam, 2-3 körül itt voltam. Rengetegen voltak, többen mint szoktak. A diszkónál szoktak ennyien lenni – még be sem fejezte mondandóját Laura, amikor a társaságából egy barátja hozzátette: Még a diszkónál is kevesebben vannak. Többen megjegyezték, nagyon sok kisgyermek volt a jégen, köztük olyanok is, akiket tanítani kell. Ennek kapcsán mosolyogva idézték fel: Volt itt egy srác, megkérte az egyik szülő, hogy tanítsa őt, ment vele és a kislányával pár kört .

A diákok mellett természetesen beszélgettünk a fürdővárosba érkezett vendégekkel és közeli településekről érkezett látogatókkal is, valamennyien pozitívan értékelték az itt töltött időt. Az egyik püspökladányi családapa az idő és a jégpálya kapcsán így fogalmazott: