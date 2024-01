Kilencvenedik születésnapja alkalmából köszöntötte a csökmői Tóth Sándort Nagy Tibor polgármester és Hajnalné Pénzes Edit alpolgármester január 18-án. Az ünnepelt örömmel fogadta a vendégeket, és vette át a miniszterelnök kézjegyével ellátott emléklapot, valamint az önkormányzat ajándékcsomagját.

Sanyi bácsi a feleségével, Erzsike nénivel él, immár hatvankét éve házasságban, amiből tíz gyermekük született. Nagyon boldogok, hogy mind a tízen élnek és egészségesek. A családi születésnapot hétvégén tartják majd, ahol ott lesznek a gyerekek családostól. Büszkén mondják, hogy huszonnégy unokájuk és már tíz dédunokájuk is van.

Forrás: B. Kiss Andrea

Sanyi bácsi szívesen emlékszik vissza a régmúltra. Megtudhattuk, hogy ő maga is nagycsaládból származik, nyolcan voltak testvérek, akik közül még hatan élnek. Fiatalon szerette meg és vette feleségül Erzsike nénit, akivel egy nádfedeles kis házban kezdték közös életüket. Sanyi bácsi mindig szorgalmas és ügyes ember volt, afféle ezermester. Mindent meg tudott csinálni, erről lett híres a faluban is.

Sorra érkeztek a gyerekek, öt fiú és öt lány. Erzsike néni azért emlékszik arra is, hogy volt olyan, amikor bejelentette a következő gólyahírt, a párja felcsapta a fejére a sapkát, és elment otthonról. Aztán mire estefelé hazatért, már belenyugodott, hogy újabb kisbaba érkezik a családba. Azt is elárulják, hogy szoktak ugyan vitatkozni, de mindig ki is békülnek. Máig szeretettel néznek egymásra.

A hosszú élet titkát is elmondta

Az ünnepelt jó egészségi állapotát bizonyítja az is, hogy máig biciklivel közlekedik a faluban. A látása is sokkal jobb lett, mióta megműttette a szemét. Mint mondja, a keskeny járdákon is bátran tud kerékpározni. Egyenes tartása, súlyfeleslegtől mentes testalkata, jó szellemi képessége irigylésre méltó. Azt mondja, gyógyszert nem szed, mert úgy gondolja, az inkább méreg az emberi szervezetre. Többre tartja a kiváló minőségű szilvapálinkát, de azt is csak mértékkel. Érdeklődő ember volt mindig, és ezt az érdeklődést éltes korára sem vesztette el.