– Azáltal, hogy a szertartást most a természetbe vitte ki a görögkatolikus közösség, az visszakerül a helyére, hiszen a görögkatolikus egyház másfél ezer éves hagyománya a természetes vizek megszentelése. A hajdúszoboszlói Csónakázó-tó önmagában is különleges helyszín. A természet és az ember találkozásának csodás színtere, ahol most első alkalommal tartottunk vízszentelési szertartást – fogalmazott a vízszentelést követően Fekete András parókus. Hozzátette, kívánja, hogy a város nagy ajándéka, annak gyógyvize váljék mindenkinek a testi-lelki egészségére, gyógyulására.