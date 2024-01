A vízszentelés szimbolikus jelentésének eredete

A vízszentelésről szólva elmondta, az ókori ember számára ismert igazság volt az, hogy a tökéletes világ és a földi világ kapcsolatban áll egymással: ami előbbiben történik, annak a Földön is meg kell történnie. – De ez fordítva is igaz: ami itt nekünk ünnep, azt a tökéletes világban is megünneplik. Ilyen értelemben, amikor Jézus alámerül a Jordán folyóban, az egyben Isten alámerülését és újjászületését is szimbolizálja, s ezáltal a víz is szenteltté válik – fogalmazott. Szarka Gergely hozzátette, a vízszentelés szimbolikus jelentése mellett a modern kor számára az élővizeink megőrzése és megóvása fontosságának üzenetét is közvetíti.