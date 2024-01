– A felvételi rendszer nem egyszerű 2024-ben, le a kalappal miden szülő és középiskolás diák előtt – mondta Fenyves Veronika dékán az általános tájékoztató előadáson. Mint elmondta, a GTK-nak sem könnyű, hiszen számukra is ez az első év az új rendszerben, de azzal segítik a tájékozódást a hallgatóknak, hogy minden változásról hírt adnak a közösségi médiában. A dékán arra biztatta az érdeklődőket, hogy aki érdeklődik a képzések iránt, kövesse be a GTK-t az ismert oldalakon. – Amikor múlt héten kiderült, hogy két nyelvből is lehet pontot hozni, mi egyből hírt adtunk erről Facebookon és Instagramon – jegyezte meg.

Fenyves Veronika dékán a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karának szerdai nyílt napján

Forrás: Molnár Péter

Mi a nehéz mostani felvételiben?

Teljesen megváltozott a pontszámítás rendszere. Maradt a 400 pont, de máshogyan számolják

– mondta Fenyves Veronika. – 100 pontot lehet szerezni az érettségi átlaga alapján, múlt heti változás, hogy a GTK-n bármelyik tantárgy választható, ami a minisztériumi közleményben szerepel, nem szűkítettük le a tárgyak körét, erre már engedélyt is kaptunk. A DExpo óta nagy volt a bizonytalanság a nyelvérettségivel kapcsolatban is. Nekünk értékes, ha valaki nyelveket beszél, és ugyanolyan jók ezek a pontok, mintha töriből vagy matekból szerezné a felvételiző – hangsúlyozta.