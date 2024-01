Oktatásra és kutatásra vonatkozó együttműködési megállapodást kötött a Debreceni Egyetem Műszaki Kara és a debreceni ipari parkban működő Gravic Hungary Kft. – jelentették be január 31-én, szerdán délelőtt az intézmény műszaki karának tanácstermében tartott sajtótájékoztatón. Az ipari címkék nyomtatásában meghatározó szerepet tölt be a helyi cég, hisz nemcsak Európán belül, hanem a tengeren túli kontinensekre is szállít a francia családi tulajdonú vállalat.

Az eseményen Husi Géza, a Debreceni Egyetem Műszaki Karának dékánja kiemelte, hogy nagy öröm számára, hogy a társaság HR-igazgatója őket választotta ki partnerként, hisz korábban ő is a műszaki karon diplomázott le.

– A mai világban egyre nagyobb hangsúlyt kap, hogy egy termék élethosszig követhető legyen, ezért is fontos, hogy a gyártás alatt milyen azonosítókkal látják el azt. Többek között egy gépjármű alkatrészeit is meg kell különböztetnünk, amit a címke alapján tudunk megtenni. A Gravic Hungary Kft. éppen ezt a feladatot látja el kiváló szakértelemmel, nem véletlen, hogy a területükön piacvezetők. Nagy boldogság, hogy velük köthetünk megállapodást, már csak azért is, mert Németh Krisztián, a vállalat HR-igazgatója korábban a műszaki karon diplomázott – emelte ki Husi Géza.

Remek visszaigazolás, hogy megfelelő minőségű és színvonalú nálunk az oktatás, hiszen a volt hallgatóink nem rossz szájízzel gondolnak ránk, hanem pozitív élménnyel, valamint új lehetőségekkel térnek vissza hozzánk. A műszaki kar éltetője, hogy egykori diákjaink tíz-húsz év után visszatérnek hozzánk, és segítjük egymás munkáját

– húzta alá a dékán.

Husi Géza, a Debreceni Egyetem Műszaki Karának dékánja

Forrás: Kiss Annamarie

Határozott és aktív partnerei szeretnénk lenni az egyetemnek

Vincent Zink, a Gravic Hungary Kft. ügyvezető igazgatója úgy fogalmazott: örömmel látja, hogy magas színvonalú oktatás zajlik az egyetemen, ezáltal nagy tudású fiatalok kerülhetnek ki onnan.

Cégünk húsz, én pedig tizenöt éve vagyok jelen Debrecenben. Örömmel tapasztalom, hogy a műszaki karon kiemelkedő színvonalú oktatás zajlik, és sok-sok minőségi szakember kerül ki onnan. Szerencsére többen is elhelyezkedtek nálunk az egyetem után, így kimagasló munkaerőkkel gazdagodtunk

– hangsúlyozta az igazgató. – Termékeinknek fontos eleme a műszaki címkék gyártása, de ennél sokkal többet hozunk létre, hisz az autóipari termékeken túl többek között a kozmetikai iparban, és a háztartási gépek kezelőpaneljeinek címkézésében is nagy szerepet töltünk be – részletezte.

Vincent Zink, a Gravic Hungary Kft. ügyvezető igazgatója

Forrás: Kiss Annamarie

Vincent Zink kitért arra is, hogy határozott és aktív partnerei szeretnénk lenni az egyetemnek, hiszen mérnöki végzettséggel jól tudják, hogy mennyire szükséges a folyamatos kommunikáció, és persze a terület iránt érdeklődők támogatása.