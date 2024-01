Több százan vettek részt a Debreceni Egyetem Műszaki Karának nyílt napján és szülői értekezletén szerdán. A rendezvényen nemcsak a képzéseket, hanem a laborokat is bemutatták, egyebek mellett szó esett a felvételivel kapcsolatos megváltozott szabályokról, az ösztöndíjakról, a kollégiumi elhelyezésről és a hallgatói életről is – olvasható a hirek.unideb.hu-n.

Miközben a kar aulájában hatalmas tömeg volt kíváncsi a tanszékek bemutatóira, játékos vetélkedőire, az egyik zsúfolásig telt teremben a kar oktatási dékánhelyettese, T. Kiss Judit tartott az elérhető képzésekről előadást.

A DE MK-nak jelenleg csaknem 3 300 hallgatója van. A külföldi hallgatók száma is szinte folyamatosan emelkedik, jelenleg ezer körül alakul, Ecuadortól Pakisztánon át egészen Jordániáig szinte a világ minden részéből érkeznek tanulók.

A kar nyolc alapszakon kínál képzéseket, melyek az építész, az építőmérnök, a gépészmérnök, a járműmérnök, a mechatronikai mérnök, a környezetmérnök, a műszaki menedzser, valamint a várhatóan szeptembertől induló magyar nyelvű repülőmérnöki képzés. A jobb munkaerőpiaci lehetőségek miatt érdemes hosszabb távra tervezni és mesterképzést is végezni, szinte minden alapszakhoz társul ilyen. Specializációkra is van lehetőség

– ismertette dékánhelyettes.

Többet kereshetnek a műszaki végzettségűek

T. Kiss Judit hangsúlyozta, hogy a Debrecen térségében működő vállalatok folyamatosan keresik a műszaki felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatal szakembereket. Aki ilyen diplomával rendelkezik, az átlagnál magasabb fizetésre számíthat.

- Az a tapasztalatunk, hogy a kari nyílt nap után szinte mindig robbanásszerűen megnő a hozzánk leadott jelentkezések száma. Míg korábban Magyarországon belül a jelentkezők szinte kizárólag az északkeleti régióból jöttek, mostanában már majdnem minden vármegyéből érkeznek – összegzett a dékánhelyettes.

A nyílt nap részeként személyesen és online is követhető szülői értekezletet is tartottak, ahol egyebek mellett ismertették a felvételi eljárással kapcsolatos megváltozott szabályokat, az előkészítő kurzusok tudnivalóit, de szó esett az ösztöndíjakról, a kollégiumi elhelyezésről, a hallgatói életről, a sportolási, illetve a szabadidős lehetőségekről is.