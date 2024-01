A három kutatási területet együtt kell vizsgálni

Csernoch Lászlót, a Debreceni Egyetem tudományos rektorhelyettesét elmondása szerint évtizedekkel ezelőtt lenyűgözte az a kutatómunka, amely során a Hortobágyi Nemzeti Parkban a fajok diverzitását, majd az élőlények molekuláris genetikáját vizsgálták.

Rámutatott, a tudomány álláspontja szerint egy antropogén (emberi tevékenységből adódó) kihalási korban vagyunk, éppen ezért kiemelkedően fontos, hogy visszafordítsuk a folyamatot és megőrizzük a természetben jelenlévő általános génállományt.

Örömét fejezte ki, hogy létrejött egy biodiverzitást, klímaváltozást és vízgazdálkodást kutató intézet, hiszen ezt a három területet egyszerre érdemes vizsgálni. Mint kifejtette, a biodiverzitás és a környezetváltozás kérdése ugyan nem korlátozódik a Kárpát-medencére, azonban a térség egy különleges helyzetben van.

A klímaváltozás olyan létformák megjelenését eredményezi a Kárpát-medencében, amik nemcsak az őshonos környezetet, hanem a mindennapi életünket egyaránt befolyásolják

– mondta. Példaként említette a környékre nem jellemző gombafajok megjelenését, valamint azon gombatoxinok jelenlétét az általunk fogyasztott élelmiszerekben, amik száz évvel ezelőtt nálunk elképzelhetetlenek voltak. Hozzáfűzte, ezzel együtt a klímaváltozás következtében módosult a Kárpát-medencének a csapadék-viszonyrendszere. Éppen emiatt a biodiverzitás megőrzését a vízgazdálkodási ismeretek nélkül nem lehet vizsgálni.

Állami szinten is számítanak a kutatóintézet munkájára

Az észak-alföldi régió és Debrecen szűkebb környezete mindig is kiemelt jelentőséggel bírt a hazai természetmegőrzés történetében. Nem véletlen, hogy 1939-ben itt jött létre Magyarország első védett természeti területe, a debreceni Nagyerdő, majd néhány évtizeddel később, 1973-ban megalakult hazánk első nemzeti parkja, a Hortobágyi Nemzeti Park is

– vázolta fel beszédében Rácz András. A természetvédelemért felelős államtitkár úgy véli, mára kiépült egy erős állami természetvédelmi rendszer hazánkban, amelyhez fogható nincs sem Európában, sem máshol a világon.

Elmondta, Magyarországon 330 ezer hektár állami tulajdonú, védett természeti terület található a tíz nemzeti parki igazgatóság kezelésében, ebből 100 ezer hektár a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságához tartozik, így az nemcsak a legrégebbi, hanem létszámban és területben is a legnagyobb az országban.

Rácz András szerint a hatékony természetvédelmi munkának a záloga az együttműködés. Az egyetemeknek köszönhetően a tudományos kutatások gyakorlati felhasználása, a civilszervezetek, a helyben élők és az önkormányzatok támogatása egyaránt segíti azt, hogy az élőhely-rekonstrukciók hosszútávúak legyenek.

Az új kutatóintézet létrejöttéről úgy vélekedett: mivel az állami természetvédelem nagyban támaszkodik a tudományos kutatásokra, ezért reményét fejezte ki, hogy a jövőben kölcsönös és eredményes együttműködést sikerült fenntartani az intézménnyel.

Megtudtuk azt is, az állam rendelkezik egy 25 éve működő Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszerrel (NbmR), melynek adatsora Európában is egyedülálló, azonban annak szintézisét egy tudományos intézetnek kell elvégeznie. Rácz András beszélt a Nemzeti ökoszisztéma szolgáltatás-térképezés és értékelés projektről is (NÖSZTÉP), amelyben összesen 150 kutató tudását használták fel.

A nemzeti park igazgatóságok a tavaly év végén zárult Környezet- és Energiahatékonysági Operatív Programban több mint száz egyedi beruházást valósítottak meg, nagyságrendileg 39 milliárd forintot felhasználva, és ezzel 80 ezer hektáron javították a környezetünk állapotát. Ezen projektek papírra vetése, megvalósítása és folytatása elképzelhetetlen a biotikai adatgyűjtés, a kutatók összehasonlítása és a tudományos háttérmunka elvégzése nélkül

– hangsúlyozta.

Debrecen a környezetvédelem útján

Balázs Ákos alpolgármester beszédében rámutatott, Debrecen különleges város, mert az itt élő emberek – amellett, hogy tisztelik a hagyományokat – keresik az innovatív megoldásokat, képesek együttműködni és a helyi tudásra támaszkodni.

Emlékeztetett rá, a városvezetés 2019-ben hirdetett új környezetpolitikát, mely azt eredményezte, hogy a városfejlesztés minden elemét a fenntarthatóság figyelembevételével viszik véghez. Megemlítette az egyetemi szakemberek részvételével alakított Zöld Munkacsoportot, melynek köszönhetően több mint harminc intézkedést tettek a madárbarát településtől a Civaqua-programon át a karbonmentes ipari parkok létrehozásáig.

Elérkeztünk arra a pontra, amikor még szorosabbra fontuk a kapcsolatot a szakemberekkel, és a Debreceni Egyetemmel elindultunk az együttműködés útján, hivatalosan is aláírtunk egy szerződést, hogy létrehozunk Debrecenben egy környezeti ellenőrzőrendszert

– mondta.

Felelevenítette, amikor az ötvenéves álom, a Tisza vizének Debrecenbe vezetése elérhető közelségbe került, akkor fogalmazódott meg a gondolat, hogy tudományosan is vizsgálható legyen, milyen változások következnek be a környezetben. Balázs Ákostól megtudtuk, a biodiverzitás vizsgálatára is alkalmas monitoring rendszer stratégiai alapdokumentuma elkészült, így innentől a megvalósítás szakaszába léphet a projekt. Elmondta azt is, a városban 16 mérőhely fog működni, melynek a szervezeti kiépítését fogják elvégezni a közeljövőben.

A Debrecenben kiépített monitoringrendszerről a Haon többször is beszámolt, a biodiverzitást vizsgáló új kutatóintézet bejelentéséről pedig ebben a cikkünkben írtunk részletesebben: