Hosszú távon, folyamatosan működő monitoring rendszert hoz létre a város környezetének megóvása érdekében a Debreceni Egyetem és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata. A rendszert a Katasztrófavédelemmel és a Future of Debrecen mozgalommal szoros együttműködésben alakítják ki és üzemeltetik, az erről szóló megállapodást április 3-án, délelőtt írták alá a felek.

A város és az egyetem hosszú évtizedek óta szoros együttműködésben áll egymással, az elmúlt évtizedek folyamatai, Debrecen fejlődésének stratégiai tervezése elképzelhetetlen az intézmény nélkül. Ez alkalommal is szeretnénk azon szándékunkat kinyilvánítani, hogy a jövőben sem gondoljuk másképp

– mondta köszöntőjében Papp László polgármester. Hangsúlyozta, olyan időszakban élünk, amikor a környezetünk folyamatosan változik, a klimatikus viszonyok állandó kihívásokat állítanak az emberiség elé. Ilyen volt például a tavalyi évet meghatározó, történelmi mértékű aszály. – Debrecen jelen pillanatban dinamikusan változó, fejlődő időszakban van. A gazdaság fejlődik, átalakul, és ez a tendencia a következő időszakban jelen lesz. De a gazdaság fejlesztése mellett gondolkodnunk kell a környezetvédelemről és a biodiverzitásról is – mutatott rá a városvezető, majd hozzátette: a környezet óvása érdekében köt a város és az egyetem szövetséget.

A rendszer környezetünk számos elemére fókuszál, mint a földfelszíni és alatti vizek, a talaj, a termőföld és a levegő. A megfelelő műszerekkel folyamatosan figyelemmel kísérhetjük ezek változásait, emellett fizikai mintavétel is történik és az adatokat akkreditált laborokban elemezzük

– ismertette Papp László. Elmondta, hogy a tudományos feladatok mellett kiemelt szerepet tölt be a debreceni és környékbeli települések (mint például Mikepércs) lakosainak tájékoztatása is, hiszen számukra is fontos, hogy közhiteles, megbízható, tudományos alapokon nyugvó adatokat kapjanak.

