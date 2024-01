Az oktatási ügyek között támogatta a Szenátus a 2024 szeptemberében induló szakok önköltségi mértékének megállapítására tett javaslatot, valamint konzervációbiológus mesterképzési szak létesítését a Természettudományi és Technológiai Karon. Jóváhagyták a gyógyszerfejlesztési kutatás-menedzsment mesterszak levelező munkarendben és angol nyelven történő indítását a Gyógyszerésztudományi Karon, a szociológia mesterszak adatorientált társadalomelemzés specializációjának indítását a Bölcsészettudományi Karon, valamint több szak képzési és kimeneti követelményeinek módosítását az Általános Orvostudományi Karon.

Támogató döntéseket hozott a testület a Szolnok Campus képzési kínálatának bővítéséről is, hozzájárult a Műszaki Kar gépészmérnöki és műszaki menedzser alapképzési szakjainak duális formában történő indításához, valamint a Bölcsészettudományi Kar német nyelvi referens és fordító szakirányú továbbképzésének indításához. Az előterjesztések kapcsán Szilvássy Zoltán megjegyezte, hogy ezek a képzésfejlesztések jelzik a Debreceni Egyetem hatékonyságát a szolnoki felsőoktatás revitalizálásában.

A Szenátus döntött a Konfuciusz Intézet akkreditációjának meghosszabbításáról is, valamint jóváhagyta együttműködési megállapodás megkötését a Wuhan University (Kína), az SDU University (Kazahsztán), az Ajou University in Tashkent (Üzbegisztán), a Rajamangala University of Technology Krungteph (Thaiföld) és a Thainguyen University of Medicine and Pharmacy (Vietnám) intézményekkel.