A Debreceni Egyetem (DE) Vezér utcai ipari parkjában állami, uniós és egyetemi saját forrásból kialakított négyezer négyzetméteres Pilot Kutatólaboratóriumban steril körülmények között vírus alapú vakcinák fejlesztését, gyártását végzik majd a pilisborosjenői székhelyű, influenza elleni vakcinákkal foglalkozó Fluart Innovative Vaccines Kft-vel közösen. Az alkalmazott korszerű technológiának köszönhetően jelentősen lerövidülhet majd az itt előállított új típusú vakcinák forgalomba hozási ideje - olvasható az unideb.hu-n.

A DE kancellárja a rendezvényen kiemelte, hogy az intézmény stratégiai céljai között 2016-2017 óta fontos szerepet kap az innováció támogatása, az ipari partnerekkel való szoros együttműködés, az egészségipari ökoszisztéma kialakítása, amelynek eredményességéről már számos sikeres projekt tanúskodik. A Pilot Kutatólaboratórium is ezek közé tartozik.

– Nagyon büszkék vagyunk erre, párját ritkítja nemcsak Magyarországon, hanem az európai egyetemi világban is. Bízunk benne, hogy a labor az itt születő szellemi termékek értékesítésének köszönhetően piaci szempontból is nagyon eredményesen működik majd. Az ember- és az állatgyógyászatban is szeretnénk eredményeket elérni – fogalmazott Bács Zoltán.

Forrás: unideb.hu

Új képzéseket indíthatnak

A DE Gyógyszerésztudományi Kar dékánja elmondta: a szintén hamarosan elkészülő Nemzeti Gyártó - Kutató - Oktató Középüzemben és a Pilot Kutatólaboratóriumban a gyógyszeripari tevékenység teljes palettáját képesek lesznek oktatni.

– A Debreceni Egyetem az ipari szereplőkkel együttműködve nagyon komoly innovatív kutatási, fejlesztési tevékenységet tud folytatni. Ezért kezdünk bele az Európában még alig kutatott bakteriofág-kutatásba. A munkába sok PhD-kutatót kívánunk bevonni – tette hozzá Bácskay Ildikó.

Arról is beszélt a kari vezető, hogy az infrastruktúrához kapcsolódó lehetőséget kihasználva elindították a gyógyszerfejlesztési kutatási menedzser MSc szakot és tervezik a gyógyszeripari gyártástechnológus szakirányú továbbképzés, valamint az állatgyógyászati kutatási menedzser fejlesztési MSc szakok elindítását is.

Ezeket kutatják majd

A Fluart szakmai szakértője, Kiss Balázs ismertette, hogy az üzemben úgynevezett bakteriofágokat fognak kutatni, fejleszteni, amelyek a baktériumok természetes ellenségei, vírusai és igen hatékonyak, az emberiség segítségére lehetnek az antibiotikumokra rezisztenssé vált baktériumok elleni harcban.

– A könnyen levadászható almákat már levadászták a fáról, egyre nehezebb elérhető, hatékony molekulákat, gyógyszereket találni. A klinikai kihullások aránya növekszik, a szabályozás közben szigorodik – magyarázta a gyógyszeripar helyzetét a DE Biotechnológiai Intézet igazgatója.

Domonkos Dávid szerint ugyanakkor egyre több kis projekt indul, melyekre a kis volumenű gyártás, a nagyobb rugalmasság, a nagyobb mozgástér jellemző. Ezért az olyan innovatív szervezeteknek, mint a Debreceni Egyetem szükségük van egy kutató, fejlesztő, gyártó egységre – vonta le a tanulságot.